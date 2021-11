Vyhlášku k OTP režimu na pracoviskách by mala byť vydaná do nedele

Bratislava 18. novembra (TASR) - Vyhlášku, ktorou sa nariadi dočasný OTP režim na pracoviskách, má Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydať najneskôr do nedele 21. novembra. Vyplýva to zo štvrtkového uznesenia vlády k aktualizácii COVID automatu.



Podľa COVID automatu má byť vstup do zamestnania v zelených a oranžových okresoch bez obmedzení. V červených, bordových a čiernych okresoch má platiť režim OTP. Dočasne sa tak má podmieňovať vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní alebo negatívnom výsledku testu, alebo vykonaním testu u zamestnávateľa.



Zavádzanie OTP režimu na pracoviskách umožnila nedávna novelizácia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.