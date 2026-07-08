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Vyhlasujú výzvy za štyri milióny eur na podporu hasičských zbrojníc
Prvá výzva je zameraná na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia v autorizovaných servisoch Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo v stredu dve nové dotačné výzvy v celkovom objeme štyri milióny eur na podporu hasičských zbrojníc a hasičskej techniky obcí, ktoré pomôžu mestám a obciam posilniť pripravenosť na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia. O dotácie môžu žiadať mestá a obce zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR. Žiadosti je možné podávať do 24. augusta. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Prvá výzva je zameraná na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia v autorizovaných servisoch Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR. Na tento účel je vyčlenený jeden milión eur, pričom jednotlivé obce môžu získať dotáciu od 3000 do 5000 eur.
Druhá výzva podporí výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov či projektovej prípravy. Ministerstvo vnútra na tieto projekty vyčlenilo tri milióny eur, pričom výška podpory sa pohybuje od 15.000 do 70.000 eur podľa typu projektu.
„Dobrovoľní hasiči sú neoddeliteľnou súčasťou systému ochrany obyvateľov. Často sú pri mimoriadnych udalostiach na mieste ako prví a ich vybavenie či kvalitné zázemie priamo ovplyvňujú rýchlosť a úspešnosť zásahu. Aj preto pokračujeme v investíciách do ich techniky aj hasičských zbrojníc. Naším cieľom je, aby mali vo všetkých regiónoch Slovenska podmienky, ktoré zodpovedajú náročnosti ich služby,” uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Podrobné podmienky výziev, oprávnené aktivity a potrebné formuláre sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.
Prvá výzva je zameraná na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia v autorizovaných servisoch Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR. Na tento účel je vyčlenený jeden milión eur, pričom jednotlivé obce môžu získať dotáciu od 3000 do 5000 eur.
Druhá výzva podporí výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov či projektovej prípravy. Ministerstvo vnútra na tieto projekty vyčlenilo tri milióny eur, pričom výška podpory sa pohybuje od 15.000 do 70.000 eur podľa typu projektu.
„Dobrovoľní hasiči sú neoddeliteľnou súčasťou systému ochrany obyvateľov. Často sú pri mimoriadnych udalostiach na mieste ako prví a ich vybavenie či kvalitné zázemie priamo ovplyvňujú rýchlosť a úspešnosť zásahu. Aj preto pokračujeme v investíciách do ich techniky aj hasičských zbrojníc. Naším cieľom je, aby mali vo všetkých regiónoch Slovenska podmienky, ktoré zodpovedajú náročnosti ich služby,” uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Podrobné podmienky výziev, oprávnené aktivity a potrebné formuláre sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.