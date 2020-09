Vyhodnotili 25. ročník súťaže novinárov z východného Slovenska

Košice 14. septembra (TASR) – Víťazi 25. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu si v pondelok v Košiciach prevzali svoje ocenenia. Do súťaže sa prihlásilo 38 píšucich autorov so 103 príspevkami a piati fotoreportéri so 14 fotografiami za rok 2019. Medzi ocenenými sú aj redaktor TASR Marián Holubčík a fotoreportér TASR František Iván.



Organizátormi súťaže boli Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach a Literárny fond - sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave.



„Pod mierne klesajúci trend prihlásených autorov sa určite v najväčšej miere podpísala pandémia koronavírusu, čo však na druhej strane neovplyvnilo kvalitu súťažných prác,“ zhodla sa odborná porota, ktorú tvorili Svjatoslav Dohovič, Beáta Mačingová, Marián Angelovič a Ján Polák, ktorý hodnotil fotografie.



V kategórii spravodajské žánre - podkategória tlač, tlačové agentúry a internetové noviny získal prvé miesto Holubčík, a to najmä za príspevok Rankovce: Obec preslávila svojpomocná rómska výstavba domov. Porota pri hodnotení prihliadala aj na ďalšie spravodajské príspevky - V Medzeve koncom 19. storočia pracovalo viac ako 100 hámrov a Svinický farár Š. Bečaver zomrel počas vojny, keď sa ujal chorých vojakov. Druhú priečku obsadili Katarína Čižmáriková (webstránka SAV, časopis Akadémia: Tajomstvo vaječnej škrupiny) a Katarína Gécziová (Korzár, Košický Večer: Mozaiková lady v Košiciach žila, pre Košice vo veľkom tvorila). O tretie miesto sa delia Ivan Kriššák (SITA), ktorý okrem iných zaujal aj príspevkom Záplavy zničili poľnohospodárom úrodu, škody rátajú na stotisíce eur, a Alžbeta Linhardová. Túto autorku ocenili za seriál zverejnený v občasníku Jazerčan. Jedným z príspevkov, ktorým si vyslúžila umiestnenie, je aj Krása z papiera zrodená.



V kategórii spravodajské žánre v elektronických médiách - rozhlase a televízii obsadil prvú priečku Marek Vnenčák (TV Markíza: Podtatranské tabuľkovo). Druhú cenu porota neudelila a tretie miesto získal Leopold Henzély (RTVS/TV). Porota ocenila dramaturgickú i režijnú prácu a redaktorskú prípravu autora jednotlivých televíznych príspevkov Rusínskeho magazínu.



Z analytických žánrov v tlači, tlačových agentúrach a internetových novinách porotu najviac zaujal príspevok V biológii nikdy neplatí, že 1+1 sú 2.... od Evy Barnišinovej (Zajtrajšie noviny). Druhé miesto patrí Vladimírovi Mezencevovi (Slovenský rozhľad, Korzár), a to najmä za príspevok o Jozefovi Plachom - Žiaľ, tradícia zostala porušená: Doma sa Prorokom nestal - a o Róbertovi Berenhautovi - Kolekcia jeho archívnych snímkov má už dnes cenu zlata. Tretiu pozíciu obsadila Gabriela Rerková (Priezor: Dotykové obrázky pre nevidiacich).



Podkategóriu analytických žánrov elektronické médiá - rozhlas a televízia ovládol Miroslav Talavašek (RTVS/Rádio Regina: Tragické kolízie chodcov), druhé miesto patrí Jane Tomaškovičovej (Rádio Košice: Domko – Centrum pre autistov) a tretie Vladimírovi Semanovi (TV Senior, TV Región, Mestská TV Košice). Porota ho ocenila najmä za diskusnú reláciu Debata plus.



Na prvom mieste v kategórii beletristické žánre v tlači, tlačových agentúrach a internetových novinách sa umiestnil Róbert Bejda (Korzár/Košický Večer: Sudkyňa košického súdu má netradičného koníčka). Druhé miesto obsadila Michaela Luxová (KOŠICE:DNES: Košičan pomohol chytiť gang pašerákov v Indonézii) a tretie Ľuboš Kašický (MY Prešovské noviny: Príbeh jednej „Ameriky“).



Prvenstvo v uvedenej kategórii v elektronických médiách, rozhlase a televízii získali Silvia Košťová (RTVS/TV: Narodení pre nebo) a Ľuba Koľová (RTVS/TV) za reportáže Očami dcéry, Z Kasární Kulturpark a Aj keď bez peňazí. Druhú priečku obsadil Milan Kolcun (TV Košice.sk: Košice - hlavné mesto) a tretiu Kristína Bertičová (RTVS/Rádio Regina: Vianoce s červeným nosom – smiech cez slzy) a Mária Čigášová (Rádio Lumen: Darujú vám veľa úprimnej lásky).



V kategórii Novinárska fotografia si prvú cenu odniesla Veronika Janušková (KOŠICE:DNES) za cyklus návratov k dňom Nežnej revolúcie. Druhú cenu porota neudelila a o tretiu priečku sa delia dvaja prihlásení. Fotoreportéra TASR Františka Ivána ocenili za snímky Ladislava Nagya počas rozlúčky s hokejovou kariérou. „Reportážami z ľadopádu Šikľavá skala a Hubertovej jazdy v centre Košíc autor potvrdil svoju remeselnú zručnosť a fotoreportérsku pohotovosť,“ uviedla porota. René Fabini (blog.sme WPP) získal cenu za zábery s názvami Ideme, Únik, Voľnosť, Spomienka, Umelci.



Prémiu v tomto ročníku súťaže dostal Mário Hudák (web/Refresher.sk) za rozhovor s názvom Milan Reichel: Keď som vošiel do miestnosti, Černák mu rezal hlavu.



Porota v kategórii študentský príspevok neudelila žiadnu cenu, keďže sa do nej ani tento rok neprihlásil žiaden autor.