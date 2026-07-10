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Vyhodnotili súťaž o duchovnom živote vojvodinských Slovákov
Pri tejto príležitosti v priestoroch Ústavu otvorili výstavu najlepších fotografií a predstavili aj knižnú novinku.
Autor TASR
Nový Sad 10. júla (TASR) – V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) v Novom Sade vo štvrtok slávnostne vyhodnotili 16. ročník tradičného fotosúbehu, tentoraz s ústrednou témou Duchovný život vojvodinských Slovákov, informuje spravodajca TASR.
Pri tejto príležitosti v priestoroch Ústavu otvorili výstavu najlepších fotografií a predstavili aj knižnú novinku.
Na súťaž prihlásili autori viac ako 850 fotografií z viacerých slovenských prostredí vo Vojvodine. Odborná porota odmenila troch najlepších fotografov bez určenia poradia: Zuzanu Ďurovkovú z Kysáča pri Novom Sade, Ivicu Grujića Litavského z Aradáča pri Novom Sade a Jána Špringeľa z Kovačice pri Belehrade.
Riaditeľka ÚKVS Anna Speváková vyjadrila spokojnosť s tým, ako dokázali súťažiaci tému duchovného života spracovať. „Môžem povedať, že som spokojná. Zo začiatku sa to zdalo trochu trápne, ale potom sme sa angažovali a začali sme (oslovovať) svojich známych, kto by asi mohol zaslať fotografie. Takže dokonca s počtom 850 fotografií som veľmi spokojná. V porote boli pani farárka Svetlana Vojnićová-Feldyová, Ján Chrťan a pán farár Martin Bajza. Tentoraz sme si tak zvolili, aby boli v porote aj farári, ale aj odborník z oblasti dejín,“ uviedla pre TASR Speváková.
Evanjelická farárka Vojnićová-Feldyová priblížila rozhodovanie poroty. „Niektorí účastníci poslali iba jednu či dve fotografie, ale bolo aspoň päť účastníkov, čo poslali aj viac ako 100 fotiek. Celá téma bola zaujímavá, aj keď som uvažovala nad tým, čo bude medzi fotkami... V každom prípade, niektoré fotky boli asi aj 90-ročné a práve tie mňa osobne najviac zaujali... Aj vôbec, že tam bola kopa fotiek z pohrebov. Ja som si myslela, že pohreby sú to posledné, čo treba fotiť,“ zhodnotila Vojnić-Feldyová pre TASR.
Pred otvorením výstavy fotografií sa konala krátka prezentácia publikácie s názvom Zastavený čas, ktorá tvorí výber najlepších fotografií zo všetkých doterajších ročníkov fotosúbehu ÚKVS v období rokov 2009 až 2025.
„Zastavený čas je publikácia, ktorá mapuje 15 ročníkov fotografického súbehu. Prvé ročníky boli venované súčasným fotografiám, ktoré mapovali dnešný život, ale potom sa časom vyprofilovali a sme tak mali tematicky ladené ročníky venované detstvu, svadbám, vojenskému životu, spoločenským aktivitám, tradičným remeslám...,“ uviedol redaktor knihy Ladislav Čáni.
Dodal, že v ÚKVS sa po 15 ročníkoch rozhodli vyhodnotiť prínos tohto súbehu a pozrieť sa, aký fotografický materiál získali. „Rozhodli sme sa časť toho materiálu prezentovať kultúrnej verejnosti v podobe knižnej publikácie. Kniha je dvojjazyčná a zachytáva všetkých 15 ročníkov. Autorom úvodnej eseje je docent doktor Michal Babiak, ktorý je kulpínsky rodák a pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave... Úvodná esej je veľmi inšpiratívna a zachytáva tak ontologickú, filozofickú, ale aj humanistickú charakteristiku fotografií a tohto archívneho materiálu,“ uzavrel Čáni.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Pri tejto príležitosti v priestoroch Ústavu otvorili výstavu najlepších fotografií a predstavili aj knižnú novinku.
Na súťaž prihlásili autori viac ako 850 fotografií z viacerých slovenských prostredí vo Vojvodine. Odborná porota odmenila troch najlepších fotografov bez určenia poradia: Zuzanu Ďurovkovú z Kysáča pri Novom Sade, Ivicu Grujića Litavského z Aradáča pri Novom Sade a Jána Špringeľa z Kovačice pri Belehrade.
Riaditeľka ÚKVS Anna Speváková vyjadrila spokojnosť s tým, ako dokázali súťažiaci tému duchovného života spracovať. „Môžem povedať, že som spokojná. Zo začiatku sa to zdalo trochu trápne, ale potom sme sa angažovali a začali sme (oslovovať) svojich známych, kto by asi mohol zaslať fotografie. Takže dokonca s počtom 850 fotografií som veľmi spokojná. V porote boli pani farárka Svetlana Vojnićová-Feldyová, Ján Chrťan a pán farár Martin Bajza. Tentoraz sme si tak zvolili, aby boli v porote aj farári, ale aj odborník z oblasti dejín,“ uviedla pre TASR Speváková.
Evanjelická farárka Vojnićová-Feldyová priblížila rozhodovanie poroty. „Niektorí účastníci poslali iba jednu či dve fotografie, ale bolo aspoň päť účastníkov, čo poslali aj viac ako 100 fotiek. Celá téma bola zaujímavá, aj keď som uvažovala nad tým, čo bude medzi fotkami... V každom prípade, niektoré fotky boli asi aj 90-ročné a práve tie mňa osobne najviac zaujali... Aj vôbec, že tam bola kopa fotiek z pohrebov. Ja som si myslela, že pohreby sú to posledné, čo treba fotiť,“ zhodnotila Vojnić-Feldyová pre TASR.
Pred otvorením výstavy fotografií sa konala krátka prezentácia publikácie s názvom Zastavený čas, ktorá tvorí výber najlepších fotografií zo všetkých doterajších ročníkov fotosúbehu ÚKVS v období rokov 2009 až 2025.
„Zastavený čas je publikácia, ktorá mapuje 15 ročníkov fotografického súbehu. Prvé ročníky boli venované súčasným fotografiám, ktoré mapovali dnešný život, ale potom sa časom vyprofilovali a sme tak mali tematicky ladené ročníky venované detstvu, svadbám, vojenskému životu, spoločenským aktivitám, tradičným remeslám...,“ uviedol redaktor knihy Ladislav Čáni.
Dodal, že v ÚKVS sa po 15 ročníkoch rozhodli vyhodnotiť prínos tohto súbehu a pozrieť sa, aký fotografický materiál získali. „Rozhodli sme sa časť toho materiálu prezentovať kultúrnej verejnosti v podobe knižnej publikácie. Kniha je dvojjazyčná a zachytáva všetkých 15 ročníkov. Autorom úvodnej eseje je docent doktor Michal Babiak, ktorý je kulpínsky rodák a pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave... Úvodná esej je veľmi inšpiratívna a zachytáva tak ontologickú, filozofickú, ale aj humanistickú charakteristiku fotografií a tohto archívneho materiálu,“ uzavrel Čáni.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)