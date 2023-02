Vyhrážky voči redaktorke RTVS odsúdili viaceré politické strany

Bratislava 27. februára (TASR) - Strana SaS, mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) aj ODS odsudzujú vyhrážky voči RTVS a redaktorke Marte Jančkárovej. SaS vyzvala stranu Smer-SD verejne sa ospravedlniť. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini vidí za postupom Smeru-SD možnú dopredu pripravenú a inscenovanú hru.



"Vyhrážky, ktoré smerujú voči RTVS a jej moderátorke len preto, lebo nepristúpili na hru Smeru, sú neprijateľné. Robert Fico, Ľuboš Blaha a celý Smer sú plne zodpovední za tieto útoky," uviedol v stanovisku predseda SaS Richard Sulík.



RTVS sa podľa SaS zachovala správne, pretože verejnoprávna televízia nemá slúžiť na propagandu a marketing politických strán. "Útoky na novinárov, ktoré v poslednej dobe predvádza Smer, sú len predzvesťou toho, ako sa budú správať po voľbách," doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling s tým, že sa to deje len pár dní po piatom výročí vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Nasilu si vynucovať, že v televíznej relácii bude niekto, koho nepozvú, nie je podľa mňa najsprávnejšie. Mám vám povedať pravdu? Myslím si, že to bola dopredu pripravená a inscenovaná hra," uviedol Pellegrini s tým, že v Smere-SD možno dopredu vedeli, čo nastane a ako to využiť na svoju medializáciu. Podčiarkol, že pozvanie do relácií prijímajú poslanci ako osoby a ak pozvánka platí napríklad pre predsedu strany, neplatí pre podpredsedov či poslancov. Hovorí o práve dramaturgie rozhodnúť sa o zmene obsadenia či témy v prípade, ak jedna z pozvaných osôb prísť nemôže.



Vyhrážky, politické útoky a vulgárne anonymy, ktorým čelia novinári, odmieta aj PS. "Takéto praktiky nemajú čo hľadať v liberálnej demokracii, špeciálne nie v krajine, ktorá si prešla traumou vraždy novinára," uviedol v stanovisku predseda PS a podpredseda europarlamentu Michal Šimečka.



KDH žiada predsedu Smeru-SD Roberta Fica, aby vysvetlil vyjadrenie o tom, že šéfovi verejnoprávnej televízie "idú po hlave a krku". "Politici si musia byť vedomí, že ich vyjadrenia majú následky a že nesú zodpovednosť za stav spoločnosti," poznamenal predseda KDH Milan Majerský. Zároveň odmieta burcovanie k nenávisti, stupňovanie napätia a vulgarizáciu politiky.



Šéf ODS Pavel Macko vyhlásil, že Smer-SD podrýva ústavný demokratický poriadok. "Je absolútne neprípustné, aby sa predstavitelia politickej strany otvorene vyhrážali orgánom verejnej moci alebo podnecovali nenávisť a potenciálne aj násilie voči konkrétnym osobám alebo skupinám osôb," skonštatoval. ODS zároveň žiada generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby prijal opatrenia na ochranu zákonnosti a životov občanov. Mal by podľa strany posúdiť možné dôvody na rozpustenie strany Smer-SD.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci vyhrážok voči redaktorke RTVS. Vec vyšetruje ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová, a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.