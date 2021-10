Vyjadrenia Matoviča o cyperských účtoch poisťovňu Union urážajú

Bratislava 13. októbra (TASR) - Vyjadrenia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o tom, že by si súkromné zdravotné poisťovne mali vyplácať zisky na cyperské účty, Union zdravotnú poisťovňu (ZP) urážajú. Pre TASR to povedala hovorkyňa ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu celkovo znížiť o viac ako 232 miliónov eur. Šéf rezortu financií v stredu povedal, že nemocnice pre pandémiu budú poskytovať menej zdravotnej starostlivosti. Finančné prostriedky im určené sa tak podľa ministra financií odsunú na neskôr. Inak by si podľa jeho slov súkromné zdravotné poisťovne odviedli zisky na cyperské účty a peniaze pre chorých ľudí by neboli.



Hovorkyňa súkromnej zdravotnej poisťovne zdôraznila, že si zo systému verejného zdravotného poistenia nevyťahujú žiadne zdroje. "Naopak, našej materskej firme Achmei sa doposiaľ nevrátilo ani to, čo v našej krajine do zdravotníctva investovala. Dlhodobo podnikáme na Slovensku eticky, slušne, transparentne a poctivo. Nemáme za sebou žiadne škandály ani schránky na Cypre. Nechceme byť súčasťou boja Igora Matoviča s Pentou," povedala.



Uviedla, že slovenské zdravotníctvo v ťažkých časoch zdravotná poisťovňa podržala napriek tomu, že rozsah nimi poskytovanej zdravotnej starostlivosti bol výrazne obmedzený. Doplnila, že nemocniciam boli zachované globálne rozpočty.



Súkromná zdravotná poisťovňa podľa jej slov pošle nemocniciam v nasledujúcich mesiacoch viac financií na dobiehanie odloženej zdravotnej starostlivosti. "Okrem toho sme sa rozhodli finančne podporiť aj zariadenia jednodňovej chirurgie, čím zlepšíme dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, v prípade, že nemocnice nebudú môcť poskytovať odkladnú zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu," uzavrela.