Andrej Danko: Aj vďaka Karpovovi sa nám podarí spopularizovať šach

Bratislava 10. decembra (TASR) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko hostil v priestoroch historickej budovy parlamentu a tiež v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu výnimočnú návštevu. Počas populárneho podujatia, ktorým sa Vianočný šachový turnaj stal, privítal šachového veľmajstra Anatolija Karpova, ako aj niekdajšieho hokejového majstra a dnes prezidenta Zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana, či ďalšie významné osobnosti.



3. ročník Vianočného šachového turnaja, ktorý sa aj tento rok konal z iniciatívy predsedu parlamentu Andreja Danka, vyvrcholil v pondelok večer simultánnou hrou, počas ktorej dokázal svoje majstrovstvo šachový virtuóz Anatolij Karpov. Povestný šach mat dal počas dvadsiatich minút hneď trom rivalom. A to predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, poslancovi NR SR a niekdajšiemu úspešnému futbalovému reprezentantovi Dušanovi Tittelovi, ako aj viacnásobnému držiteľovi medailí z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a dnešnému prezidentovi Zväzu ľadového hokeja Miroslavovi Šatanovi. „Súperov som mal veľmi silných, boli dôstojnými rivalmi. V hre s pánom predsedom parlamentu sa napríklad stala nezvyčajná vec. V hre bola premena pešiaka, avšak podarilo sa mi ho dohnať do patovej situácie,“ opísal úsmevne Anatolij Karpov.



Svoje pocity bezprostredne po hre, prezradil aj predseda Národnej rady SR. „Som hrdý na to, že sa mi podarilo dostať jeho dámu, ale pre mňa je česť si s ním vôbec zahrať šach a vidieť ho pri hre. Cez persónu pána Karpova by som chcel ešte viac spopularizovať šach na Slovensku, a najmä priviesť ho na školy. Mládež by tak rozvíjala logické myslenie, či učila sa džentlmenstvu v živote,“ priblížil Andrej Danko.



Simultánna hra bola zároveň vyvrcholením dnešného podujatia. To sa začalo v priestoroch historickej budovy parlamentu na Župnom námestí. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Sily si zmerali milovníci šachu v družstvách, deti, študenti, seniori, ako aj politici a známe osobnosti.



Na ich zručnosti spolu s odbornou porotou dohliadal aj samotný Karpov, ktorý im v závere turnaja odovzdal ocenenia. „Gratulujem víťazom, ale zároveň aj porazeným, pretože dnes získali cenné a potrebné znalosti a skúsenosti na to, aby zvíťazili v budúcnosti,“ adresoval desiatkam účastníkov so želaním, že šachový turnaj ostane na Slovensku tradíciou. Zaujímavosťou je, že po spomínanom šachovom virtuózovi je pomenovaná už druhá šachová trieda v Banskej Štiavnici. „Verím, že je to prvým krokom, ako dostať šach, hru kráľov a taktiky, medzi našu mládež,“ doplnil šéf parlamentu Andrej Danko.



TASR o tom informoval riaditeľ Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR Tomáš Kostelník.