Premiér: Sme pripravení urobiť všetko potrebné na ochranu občanov

Bratislava/Brusel 26. marca (TASR) - Predseda vlády SR Igor Matovič dnes (26. marca 2020) využil svoje prvé rokovanie s európskymi lídrami na vyslanie rozhodného signálu maximálnej mobilizácie novej vlády Slovenskej republiky v boji proti pandémii COVID-19.



Počas rokovania lídrov, ktoré prebehlo formou videokonferencie a nahradilo štandardný marcový samit, potvrdil jednoznačné proeurópske smerovanie novej vlády. Uistil európskych lídrov, že Slovensko bude partnerom, na ktorého sa bude dať spoľahnúť a bude podporovať spoločné a efektívne európske riešenia, a to nielen v odpovedi na aktuálnu krízu.



"Nová slovenská vláda berie situáciu na národnej, ale aj európskej úrovni mimoriadne vážne. Sme na jednej lodi, na rozbúrenom mori a musíme spoločne veslovať," zdôraznil slovenský premiér. Potvrdil, že opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu sú pre neho od nástupu do úradu prioritou číslo jedna.







Vláda podľa neho venuje absolútnu pozornosť zaisteniu adekvátneho zdravotníckeho vybavenia, vrátane ochranných prostriedkov, či testovacích kapacít. Súčasne potvrdil, že tak, ako sa vláda usiluje o ochranu občanov, ktorí sú aktuálne doma, poskytne pomoc aj všetkým občanom, ktorí sú vonku – tak, aby sa mohol domov vrátiť každý, kto uviazol v tretej krajine a chce sa vrátiť.



Predseda vlády jasne pomenoval aj zostávajúce nedostatky, ktoré ešte stále limitujú efektivitu európskej reakcie: "Potrebujeme doriešiť zostávajúce problémy. Koronavírus nemôže ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu, ani Schengenu. Nikto nemôže obmedziť dodávku tovarov, ani spôsobiť, že repatriovaný občan má problém dostať sa do svojej domovskej krajiny. Potrebujeme jasné usmernenia, ktoré budú všetci bez výnimky dodržiavať," zhodnotil.



Zároveň poukázal na to, že kým prvá salva opatrení prijatých novou vládou bezpodmienečne smeruje k ochrane občanov, bezprostredne za ňou nasledujú opatrenia na ochranu nášho hospodárstva: "Ak chceme, aby boli naši občania disciplinovaní v znášaní obmedzení spojených so šírením vírusu, potrebujú vidieť, že situáciu máme pevne v rukách. A to platí aj v ekonomickej rovine. My sme reagovali na národnej úrovni a je dôležité, že rýchle kroky urobila aj Európska komisia a európski ministri financií. Tieto kroky berú vietor z plachiet všetkým tým, ktorí by chceli chronicky polemizovať, či je Únia schopná v kríze pohotovo reagovať. Posilnená flexibilita a možnosť presmerovať nevyčerpané prostriedky v rámci štrukturálnych fondov na boj s novým koronavírusom, sú skvelou správou pre Slovensko. Pri akýchkoľvek úvahách o ekonomických opatreniach musíme energiu investovať do riešení, s ktorými vieme efektívne zmierniť ekonomické dopady krízy," uzavrel.



Pred videokonferenciou lídrov sa uskutočnila aj koordinácia krajín Vyšehradskej skupiny. Vo vzťahu k Česku, Poľsku a Maďarsku ako susedným krajinám je osobitne dôležitá otázka pohybu cezhraničných pracovníkov. Predseda vlády apeloval na to, že v aktuálnej situácii sa cezhraniční pracovníci nemôžu stať občanmi druhej kategórie a našou úlohou je hľadať najlepšie vzájomné riešenia. Zároveň ocenil dobrú spoluprácu so susedmi pri návratoch občanov, aj vďaka ktorej sa k dnešnému dňu poradilo repatriovať viac ako 1500 slovenských občanov.

TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.