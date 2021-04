Výkonom funkcie rektora STU bude poverený O. Moravčík

Bratislava 26. apríla (TASR) - Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave na pondelkovom zasadnutí odsúhlasil poverenie Olivera Moravčíka výkonom funkcie rektora STU. Poverenie platí na obdobie do vymenovania nového rektora, ktorý vzíde z volieb. Tie by mal senát vyhlásiť na mimoriadnom zasadnutí 10. mája. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



V tajnej voľbe podporilo poverenie Moravčíka funkciou rektora STU 31 z 36 prítomných členov akademického senátu. "Prioritami môjho dočasného mandátu budú úspešné zvládnutie procesu voľby nového rektora, rozdelenie dotácie súčastiam STU a zabezpečenie riadneho chodu univerzity vzhľadom na vzniknutú situáciu," povedal poverený rektor pred senátormi po tom, keď sa im poďakoval za prejavenú dôveru.



Predseda AS STU Marián Peciar následne na základe žiadosti 16 senátorov zvolal mimoriadne zasadnutie senátu na 10. mája. "Na tomto zasadnutí senát v zmysle štatútu STU vyhlási voľby rektora, prijme ich harmonogram a schváli volebnú komisiu," informoval predseda AS STU s tým, že ambíciou senátu bude uskutočniť voľby nového rektora ešte pred začiatkom letných prázdnin.



Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala dekrét o odvolaní rektorovi Miroslavovi Fikarovi vo štvrtok (22. 4.). Akademický senát STU schválil návrh na odvolanie Fikara z funkcie rektora na svojom zasadnutí 26. októbra 2020. Univerzitu viedol od 1. marca 2019.