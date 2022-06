Odborníci: Vylievanie nádob s vodou predchádza premnoženiu komárov

Bratislava 6. júna (TASR) – Vylievanie nádob s vodou na záhradách predchádza premnoženiu komárov. Konštatujú to viacerí odborníci i samosprávy. Dobrovoľníci z obcí v rámci Bratislavského kraja totiž už zaznamenali zvýšenú mieru množenia tzv. domácich komárov. Informovala o tom obec Záhorská Ves na svojej webovej stránke s tým, že výskyt tohto hmyzu vedia ľudia viacerými opatreniami eliminovať.



Domáce komáre sa liahnu v blízkom okolí ľudských obydlí. Liahňami sa môžu stať sudy na dažďovú vodu, ale aj vodné nádrže v okolí obcí. Hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková pre TASR uviedla, že výskytu komárov nie je možné úplne predísť. Existujú totiž územia, kde mesto zasahovať nemôže. Sú nimi práve súkromné záhrady či územia v piatom stupni ochrany.



Samospráva preto na obyvateľov apeluje, aby sudy, kanvice a iné nádoby s vodou na svojich záhradách prekrývali alebo vylievali. Zabránia tak liahnutiu hmyzu.



Záhradkárom sa ďalej odporúča použiť všetku vodu na polievanie minimálne raz týždenne. V najteplejších dňoch totiž komárom stačí na vyliahnutie len pár dní. Zostatková voda v sude sa môže rýchlo zohriať a larvy sa tak o to rýchlejšie vyvinú.



Bratislavská samospráva ďalej radí zatvárať sudy. "Komáre tak nebudú mať možnosť do nich naklásť vajíčka. Jedna samička komára totiž dokáže naklásť desiatky až stovky vajíčok v závislosti od druhu," ozrejmila.



Po výdatných dažďoch môžu drobné liahniská, vznikať aj v nepokosených trávnatých porastoch. Mesto preto radí trávu pokosiť. Množstvo komárov sa liahne aj zo záhradných jazierok. Zabrániť sa tomu dá napríklad zarybnením, keďže ryby sú prirodzenými predátormi lariev komárov.