Výmena Zmeka nie je podľa Kaliňáka niečo, čo treba teraz riešiť
Kaliňák si myslí, že Zmeko viedol OS SR zodpovedne, no zároveň v rokoch 2022 až 2023 plnil príkazy ministerstva obrany.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Výmena náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zemka nie je vecou, ktorú treba teraz riešiť. Pre televíziu TA3 to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že funkčné obdobie sa mu končí v máji. Reagoval, tak na SNS, ktorá vyzvala na odvolanie Zmeka.
Kaliňák si myslí, že Zmeko viedol OS SR zodpovedne, no zároveň v rokoch 2022 až 2023 plnil príkazy ministerstva obrany. „Vidím v tom zásadný rozdiel. Žiadny vojak nemá záujem znížiť počet zbraní, ktoré má k dispozícii. Keď vyjde politický príkaz, ktorý hovorí o darovaní tejto techniky, tak ozbrojené sily to musia splniť, lebo majiteľom OS je ministerstvo obrany,“ skonštatoval šéf rezortu.
Tvrdí, že je potrebné zabezpečiť nezávislé komentáre k darovaniu techniky, pretože vojaci plnili príkazy, a tým pádom sú zaujatí a nemôžu podávať objektívne svedectvo.
Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.
