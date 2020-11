Bratislava 5. novembra (TASR) - Novú výnimku zo zákazu vychádzania budú mať vodiči nákladnej dopravy, autobusov, piloti, pracovníci železničnej dopravy a ďalších posádok prichádzajúci na Slovensko. Podmienkou je, aby opustili územie do 48 hodín. Platí to od 9. do 14. novembra. Vyplýva to z uznesenia vlády o opatreniach vyhlásených v rámci núdzového stavu.



Ako približuje vláda v uznesení, zákaz vychádzania sa nevzťahuje na "vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu". Výnimka platí vo všetkých okresoch.



Zákaz vychádzania vláda v stredu (4. 11.) predĺžila do 14. novembra. Neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h. Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania. V okresoch, kde sa uskutoční cez víkend (7. - 8. 11.) druhé kolo testovania, bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí ten doterajší z 29. októbra až 1. novembra. Platia aj ďalšie výnimky.