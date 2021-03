Výnimku pre nazálne antigénové testy zatiaľ neudelil

Bratislava 4. marca (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) zatiaľ neudelil výnimku pre nazálne antigénové testy na samodiagnostiku. ÚNMS SR v tlačovej správe tvrdí, že výnimku je pripravený udeliť, ak odborná komisia posúdi ich bezpečnosť.



"Je to štandardný postup, ktorý musíme dodržať. Podobne sme postupovali aj pri udeľovaní ostatných výnimiek počas pandémie, napríklad v prípade respirátorov,“ vysvetlila predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská.



Spresnila, že úrad v súlade s odporúčaním Európskej komisie udeľuje výnimky za predpokladu, že na výrobku boli posúdené kritické vlastnosti. Výnimka sa udeľuje do času, pokiaľ nebude vykonané posúdenie určeného výrobku v plnom rozsahu.



"O udelení výnimky pre nazálne antigénové testy bude rozhodovať odborná komisia zložená z odborníkov zo slovenských notifikovaných osôb, ktoré sa zaoberajú posudzovaním in vitro zdravotníckych pomôcok na samodiagnostiku, ÚNMS, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Slovenskej akadémie vied a iných prizvaných odborníkov v tejto oblasti," informovala šéfka ÚNMS.



O nákupe 35 miliónov antigénových nazálnych testov určených na samotestovanie informoval v utorok (2.3.) minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Šéf zdravotníckeho rezortu zároveň požiadal ÚNMS o vydanie povolenia. Objednané testy by mali slúžiť na testovanie na školách aj v domácnostiach.