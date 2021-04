Výnimoční vedci a pedagógovia sa môžu do mája uchádzať o ocenenie

Bratislava 6. apríla (TASR) - Na ocenenie Eset Science Award pre výnimočných vedcov a pedagógov môžu svojich laureátov nominovať vedecké a vzdelávacie inštitúcie do 17. mája. Súčasťou ocenenia sú tri kategórie – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. TASR o tom informovali z Nadácie Eset.



Podľa reprezentatívneho prieskumu vnímania vedy a vedcov na Slovensku, ktorý každoročne organizuje Nadácia Eset, považuje povolanie vedca za dôležité viac ľudí ako minulý rok. Kým v roku 2020 ho medzi tri najdôležitejšie povolania zaradilo 19 percent opýtaných, v tomto roku ho 22,1 percenta opýtaných považuje za jedno z najdôležitejších.



Minulý rok tiež respondenti vo veľkej miere nevedeli spontánne uviesť meno jediného slovenského vedca, tento rok až 17 percent opýtaných spontánne uviedlo Pavla Čekana, ktorý stál za prvými PCR testami vyvinutými na Slovensku.



Verejnosť tiež považuje podľa prieskumu vedcov za najdôveryhodnejšie osobnosti spomedzi tých, ktoré sa verejne vyjadrujú k zdravotníckym a epidemiologickým aspektom pandémie. Borisovi Klempovi z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) dôveruje až 76 percent opýtaných, Pavlovi Čekanovi 70 percent ľudí a Vladimírovi Krčmérymu 69 percent.



Prieskum pre nadáciu realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel na vzorke 1002 respondentov od 16. do 18. februára 2021.