VYPADLI Z OKNA: Vo Fiľakove z bytu vypadli dve osoby

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

So zraneniami ich previezli do nemocnice.

Vo Fiľakove vypadli z okna bytu na druhom poschodí v sobotu večer dve osoby, žena vo veku 28 rokov a 18-ročný muž. So zraneniami ich previezli do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Čo presne udalosti predchádzalo a aká bola príčina ich pádu, je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia s tým, že bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť. V súvislosti s udalosťou polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
.

