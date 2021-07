Vypočutie kandidátov na titul EHMK 2026 je naplánované na december

Bratislava 7. júla (TASR) – Finálne vypočutie kandidátov na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 by sa malo konať 7. a 8. decembra 2021. Informuje o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR v materiáli o výsledkoch predbežného výberu v rámci akcie EHMK – Slovenská republika 2026, ktorý vláda v stredu vzala na vedomie.



Rezort pripomína, že Nitra, Trenčín a Žilina ako postupujúci do užšieho výberu z pôvodnej osmičky prihlásených miest majú do začiatku novembra predložiť zrevidované a doplnené prihlášky, vychádzajúce z odporúčaní v prvom kole výberu.



"Skupina 12 odborníkov, ktorí tvoria hodnotiacu komisiu (nominovaní inštitúciami Európskej únie a ministerstvom kultúry), posúdi každé mesto z užšieho výberu na základe jeho zrevidovanej prihlášky a vypočutia a porovná informácie s cieľmi a kritériami akcie EHMK,“ priblížilo MK. Dodalo, že experti môžu ešte pred vypočutím navštíviť mestá z užšieho výberu, aby sa na mieste oboznámili s ich kandidatúrou, úrovňou podpory zo strany obyvateľov mesta a kľúčových partnerov.



Hodnotiaca komisia sa má napokon zhodnúť na odporúčaní jedného z trojice miest v užšom výbere na udelenie titulu. "Ak ani jedno z kandidátskych miest nesplní všetky kritériá, skupina odborníkov môže odporučiť, aby sa titul v Slovenskej republike na rok 2026 neudelil,“ upozornilo ministerstvo.



EHMK je jedným z najuznávanejších projektov Európskej únie (EÚ). Zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života a umožňuje im rozvíjať nové kultúrno-spoločensko-ekonomické príležitosti. Každý rok sa udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Slovensko bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojené s Fínskom.