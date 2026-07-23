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Výpoveď Bernarda S. v kauze Očistec trvala tri pojednávacie dni
V pondelok (27. 7.) by mal vypovedať aj Tibor G.
Autor TASR
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Banská Bystrica 23. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica vo štvrtok pokračoval proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obžalovaný Bernard S., zároveň považovaný za jedného z kľúčových svedkov, vypovedal už tretí pojednávací deň ku všetkým 20 bodom obžaloby. Sám v piatich skutkoch vinu priznáva, v jednom ju popiera.
Bývalý šéf národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard S. detailne opisoval, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Ako tvrdí, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora G. Všetky príkazy išli cez neho a on im vraj pravidelne podával správy o stave konania, postupe vyšetrovania i jednotlivých úkonoch. Vraj neboli s jeho prácou spokojní a malo sa to týkať napríklad „prípadu Kiska“. Svedok hovoril aj o stopnutí domovej prehliadky u advokáta či úplatkoch.
„Dnes sa ukončila výpoveď Bernarda S., ktorý zotrval na svojich tvrdeniach z prípravného konania. Pojednávanie bude pokračovať vyjadreniami obžalovaných,“ reagoval prokurátor Bohdan Čeľovský.
V pondelok (27. 7.) by mal vypovedať aj Tibor G. Jeho obhajca Marek Para označil výpoveď Bernarda S. za absurdnú.
„Musíme byť trpezliví a priniesť dôkazy, ktoré preukážu, že táto výpoveď je absurdná. Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu. Svedok ho nevedel spresniť, takže budeme trvať na tom, aby prokurátor k tomu zaujal stanovisko,“ zdôraznil Para s tým, že podstatnejšie veci, ktorým sa chcú venovať, sú pre nich najmä takzvané korupčné skutky.
Podľa Tibora G. mnohé tvrdenia Bernarda S. sú v rozpore s objektívne vykonanými dôkazmi.
„Vo svojej výpovedi budem konkrétny, nie všeobecný, ako sme to teraz počúvali, kde sa dá povedať, že tvrdenia svedka slúžili vyslovene na to, aby zasmradili prostredie a nič iné,“ konštatoval Tibor G.
„Klient v zásade potvrdil svoje predchádzajúce výpovede. V tých častiach, v ktorých sa odchýlil, vysvetlil, prečo vypovedal možno vo svojej prvej výpovedi inak ako pri tých následných,“ doplnil právny zástupca Bernarda S. Ján Dulovič.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. V procese figuruje 11 obžalovaných, a to nitriansky podnikateľ Norbert B., Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, niekdajší špeciálny prokurátor Dušan K. či bývalý prezident finančnej správy František I. Medzi obžalovanými sú aj vysokí funkcionári bývalej NAKA Peter H., Marián Z., Róbert K., Milan M. či expolicajt Roman S. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Podľa nich celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou.
Bývalý šéf národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard S. detailne opisoval, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Ako tvrdí, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora G. Všetky príkazy išli cez neho a on im vraj pravidelne podával správy o stave konania, postupe vyšetrovania i jednotlivých úkonoch. Vraj neboli s jeho prácou spokojní a malo sa to týkať napríklad „prípadu Kiska“. Svedok hovoril aj o stopnutí domovej prehliadky u advokáta či úplatkoch.
„Dnes sa ukončila výpoveď Bernarda S., ktorý zotrval na svojich tvrdeniach z prípravného konania. Pojednávanie bude pokračovať vyjadreniami obžalovaných,“ reagoval prokurátor Bohdan Čeľovský.
V pondelok (27. 7.) by mal vypovedať aj Tibor G. Jeho obhajca Marek Para označil výpoveď Bernarda S. za absurdnú.
„Musíme byť trpezliví a priniesť dôkazy, ktoré preukážu, že táto výpoveď je absurdná. Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu. Svedok ho nevedel spresniť, takže budeme trvať na tom, aby prokurátor k tomu zaujal stanovisko,“ zdôraznil Para s tým, že podstatnejšie veci, ktorým sa chcú venovať, sú pre nich najmä takzvané korupčné skutky.
Podľa Tibora G. mnohé tvrdenia Bernarda S. sú v rozpore s objektívne vykonanými dôkazmi.
„Vo svojej výpovedi budem konkrétny, nie všeobecný, ako sme to teraz počúvali, kde sa dá povedať, že tvrdenia svedka slúžili vyslovene na to, aby zasmradili prostredie a nič iné,“ konštatoval Tibor G.
„Klient v zásade potvrdil svoje predchádzajúce výpovede. V tých častiach, v ktorých sa odchýlil, vysvetlil, prečo vypovedal možno vo svojej prvej výpovedi inak ako pri tých následných,“ doplnil právny zástupca Bernarda S. Ján Dulovič.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. V procese figuruje 11 obžalovaných, a to nitriansky podnikateľ Norbert B., Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, niekdajší špeciálny prokurátor Dušan K. či bývalý prezident finančnej správy František I. Medzi obžalovanými sú aj vysokí funkcionári bývalej NAKA Peter H., Marián Z., Róbert K., Milan M. či expolicajt Roman S. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Podľa nich celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou.