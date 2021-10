Výpoveďou znalcov pokračuje v Pezinku proces s Lehelom H.

Pezinok 4. októbra (TASR) - Výpoveďou dvoch znalcov pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku proces s členom zločineckej skupiny sátorovcov Lehelom H., obžalovaným z piatich vrážd. Lehela H., ktorý ma aktuálne nového obhajcu ex offo namiesto advokáta Juraja Gavalca, na proces eskortovali príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pojednávanie je naplánované aj na utorok (5.10.). Vo veci sa pojednávalo naposledy koncom septembra.



Predtým koncom augusta vypovedalo pred súdom päť znalcov - pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Prezídia Policajného zboru. Súd musel znalcov predvolať a vypočuť ich, keďže obžalovaný nedal súhlas, aby sa čítali ich písomné znalecké posudky.



Lehel H. je okrem piatich vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými bol bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, k vražde ktorého sa Lehel H. v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.



Na začiatku júna Krajský súd v Trnave zamietol odvolanie prokurátora voči minuloročnému oslobodzujúcemu rozsudku Okresného súdu v Trnave nad Lehelom H. Išlo o kauzu, keď mal Lehel H. so svojím synom Tiborom v roku 2018 hodiť svoju manželku do klietky k levici.