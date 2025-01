Výpoveďou znalkyne pokračoval súdny proces s Kuffovcami

Kežmarok 22. januára (TASR) - Na pracovisku Okresného súdu Poprad v Kežmarku v stredu pokračovalo súdne pojednávanie s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Na súde vypovedala znalkyňa z odboru psychológie, posudzovala poškodeného v súdnom procese, ktorým je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Rozsudok v spore sa očakáva na budúci týždeň.



Znalkyňa na základe posúdenia osobnosti poškodeného konštatovala, že jeho výpoveď bola vierohodná a podľa nej nemal motív na lživú výpoveď. Sudca na pojednávaní zároveň prečítal prepis výpovede Ksiažeka pri podaní trestného oznámenia a ďalšie listinné dôkazy. Odmietol tiež návrh na doplnenie ďalšieho dokazovania. V závere odzneli aj záverečné reči oboch strán sporu. Sudca pojednávanie odročil na 27. januára o 13.00 h za účelom vyhlásenia rozsudku.



Obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva čelia Štefan Kuffa a Filip Kuffa, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Všetci traja už na prvom pojednávaní v roku 2023 vinu odmietli. Ksiažek na súde pred rokom vypovedal, že Kuffovci ho fyzicky napadli a vyhrážali sa mu. Tí považujú obžalobu za neopodstatnenú a sú presvedčení, že ide o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Henrietou Bagoňovou. Tá v procese vystupuje ako svedok obžaloby. Ku konfliktu medzi Kuffovcami a farmárom malo dôjsť ešte v lete 2021.



Kuffovci veria v spravodlivý rozsudok a oslobodenie spod obžaloby. Proces podľa nich poškodil ich dobré meno. "Počas celého procesu zazneli absurdnosti a viaceré nezrovnalosti, to je vážna diskreditácia, keď takéto obvinenia zaznejú vo verejnom priestore. Spor o pozemky trvá viac ako päť rokov a aj v tejto chvíli pani Bagoňová nelegálne okupuje naše pozemky," uviedol Štefan Kuffa. Filip Kuffa upozornil, že proces sa už ťahá veľmi dlho a má to vplyv na ich rodiny, a ocenil budúcotýždňové vynesenie rozsudku. "Zároveň ak by nebol tento proces, boli by naše výsledky v posledných komunálnych a parlamentných voľbách oveľa lepšie," skonštatoval.



Kuffovci počas pojednávania okrem iného uviedli, že Ksiažek ich obvinil len z dôvodu lojálnosti voči svojej zamestnávateľke, ktorou bola v tom čase Bagoňová. Tá to odmieta a celý spor i predmetný incident vníma ako výsledok toho, že sa im vzoprela. Právny zástupca poškodeného Jozef Beňo taktiež očakáva spravodlivý verdikt. "Aj dnešný výsluch znalkyne dokazuje, že poškodený Ksiažek vypovedal pravdu," uzavrel.