Výrazné až extrémne sucho ostalo v hlbšej vrstve pôdy
V minulom týždni sa zrážky vyskytli prevažne v pondelok (4. 8.), utorok (5. 8.) a nedeľu (10. 8.).
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Západné Slovensko je bez rizika sucha, prípadne je tam začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho lokálne na strednom a východnom Slovensku. Výrazné až extrémne sucho ostalo v hlbšej vrstve, najmä v južnej polovici SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile je na úrovni mierneho a lokálne až výnimočného sucha v Above, na Zemplíne, v Košickej kotline a Banskobystrickom kraji,“ priblížili odborníci.
Pokračujú, že zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve nižšie ako desať percent lokálne v Above a na Gemeri. Na väčšine územia je nasýtenie okolo 50 percent. Nepriaznivá situácia ostala podľa SHMÚ v hlbšej vrstve. V celom pôdnom profile je nasýtenie pod desať percent lokálne v Cerovej vrchovine, Above a na Zemplíne. Na takmer približne 84 percentách územia je nasýtenie nižšie ako 50 percent.
„Deficit pôdnej vlahy je mínus 40 až mínus 80 milimetrov lokálne v Above a na Horehroní, Spiši, Orave a Hornom Zemplíne. Na západnom Slovensku prevažuje nadbytok vlahy, najviac plus 20 až plus 40 milimetrov na Záhorí,“ uviedol SHMÚ. Doplnil, že na väčšine Podunajskej nížiny sú normálne podmienky, prípadne je tam nadbytok vlahy, a to plus päť až plus 20 milimetrov.
V minulom týždni sa zrážky vyskytli prevažne v pondelok (4. 8.), utorok (5. 8.) a nedeľu (10. 8.). Najviac zrážok podľa meteorológov spadlo lokálne na Gemeri, Hornom Zemplíne a Horehroní, 20 až 30 milimetrov. Na väčšine územia spadlo do päť milimetrov. Bez zrážok bola lokálne Podunajská nížina.
