Výrobca antigénových testov RaPiGen tvrdí, že sú kvalitné

Bratislava 11. januára (TASR) – Výrobca antigénových testov značky RaPiGen tvrdí, že sú kvalitné. Odvoláva sa na viaceré klinické štúdie, ktoré hovoria o citlivosti v hodnotách nad 95 percent. Zdôrazňuje však, že testy musia byť vykonané správne. Na tvrdenia výrobcu sa odvolala aj dodávateľská spoločnosť Juhapharm. Stanovisko v mene spoločnosti RaPiGen TASR zaslal Michal Juhás.



Výrobca poukázal na to, že posledná klinická štúdia vykonaná v USA potvrdzuje senzitivitu 95,18 percenta a ďalšia z posledných klinických štúdií z Maďarska potvrdzuje senzitivitu 95,45 percenta. "Uvedený vysoký stupeň kvality potvrdzujú aj ďalšie klinické štúdie," uvádza sa v stanovisku.



Výrobca však nevylúčil aj nižšie namerané ukazovatele. Zdôraznil však, že nevyhnutným predpokladom správnosti štúdií je použitie správnych vedeckých postupov a vyhodnocovacích metód, o ktorých sú podľa jeho názoru v prípade publikovaných štúdií z Nemecka alebo Hongkongu závažné pochybnosti.



Výrobca antigénových testov upozorňuje v tomto prípade na závažné pochybnosti o postupe vyhodnocovania ako napríklad nerešpektovanie protokolu a manuálu pre použitie týchto testov. Ďalej uviedol, že v týchto štúdiách bolo posudzovaných iba 45 vzoriek a pri ostatných výrobcoch aj viac ako 110 vzoriek. "Ďalšou pochybnosťou je aj nesprávny postup pri rozmrazovaní vzoriek a následnom vyhodnocovaní antigénovými testami, kde senzitivita takto klesá," doplnila spoločnosť.



Dodal, že antigénové testy RaPiGen Biocredit COVID-19 sa úspešne používajú vo viacerých európskych krajinách na mobilných odberových miestach.



Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal pokyn na preverenie nákupu jedného milióna antigénových testov značky RaPiGen Správou štátnych hmotných rezerv SR za 3,9 milióna eur. Urobil tak po tom, ako si vypočul tvrdenia predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) o nekvalite nakúpených testov, ktoré nezachytia nikoho, o "šmejde", ktorým by netestoval ani psa, oklamaní a "hókusoch–pókusoch" na 250.000 otestovaných ľuďoch a o tom, čo bude so škodou.



Mimoparlamentná strana Hlas-SD plánuje podať trestné oznámenie na premiéra Matoviča a ďalších členov vlády. Líder strany Peter Pellegrini povedal, že vláda prispela k šíreniu nákazlivej ľudskej choroby, pričom poukázal na priznanie premiéra Matoviča, že niektoré testy pri plošnom testovaní na ochorenie COVID-19 neboli kvalitné.