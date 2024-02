Výrobca cukroviniek sťahuje z predaja tento produkt

Bratislava 16. februára (OTS) - Výrobca Banketbakkerij Merba B.V. z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa sťahuje z predaja nasledovný produkt:



K-Classic Double Chocolate Cookies 200g

EAN 4337185467004

S dátumom minimálnej trvanlivosti 06-12-2024, šarža 2334103



Banketbakkerij Merba B.V.,

Wilhelminakanaal Noord 2,

4902 VR Oosterhout,

The Netherlands



Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na bočnej strane produktu.



Nie je možné vylúčiť, že v uvedenom výrobku sa môžu nachádzať malé kovové častice.



Vzhľadom na možné riziko zranenia pri konzumácii by zákazníci mali prísne dodržiavať stiahnutie z predaja a dotknutý výrobok, ktorý sa predával v Kauflande, nekomzumovať.



Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja.

Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.



Výrobca Banketbakkerij Merba B.V. sa všetkým dotknutým osobám za spôsobené nepríjemnosti ospra-vedlňuje.



V prípade otázok sme pre zákazníkov k dispozícii na bezplatnom telefónnom čísle 0800 15 28 35.



Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.