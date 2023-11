Výrobca zubných pást spod Tatier investuje do výstavby Záhrady, čo učí

Bratislava 9. novembra (OTS) - Hoci sa spoločnosť teší obľube zákazníkov už viac ako dve dekády, nezaháľa a stále pracuje na zaujímavých produktoch i projektoch. Výnimkou nebol ani tento ročník kampane pri príležitosti Svetového dňa úsmevu, ktorý so sebou prvý raz priniesol aj krásny CSR rozmer.Zdroj foto: biela perla®Odmena verných zákazníkov zvýhodnenými ponukami a zľavami sa už stala tradíciou. „“ vysvetľuje prvotnú myšlienku kampane, marketingová manažérka značky biela perla®.Zdroj foto: biela perla®biela perla® je rodinná firma, zaoberajúca sa prémiovými produktami dentálnej hygieny. Zastrešuje nielen slovenský, ale aj poľský trh, na ktorom má už dlhodobo vybudovanú pozíciu špecialistu na bieliace zubné pasty a na systémy domáceho bielenia zubov. Už od svojich začiatkov sa pri výrobe zamerali predovšetkým na kvalitu svojich produktov, ktoré sú vyvíjané v malebnom podtatranskom meste Kežmarok. Aj vďaka pozitívnym reakciám zákazníkov sa portfólio značky neustále rozširuje a prispôsobuje ich komplexným potrebám. Zubné pasty biela perla® sú výnimočné prírodnou receptúrou, využitím lokálnych surovín, ale i nízkym a tým pádom šetrným RDA.Zdroj foto: biela perla®Každoročným cieľom značky je e-shopovou akciou odmeniť zľavami verných zákazníkov, ktorí na ňu netrpezlivo čakajú a pravidelne si tak dopĺňajú zásoby svojich obľúbených produktov, ale aj osloviť nových spotrebiteľov.Zdroj foto: biela perla®Tento rok však kampaň priniesla okrem veľkých zliav aj iný rozmer. Svetový deň úsmevu využili na to, aby vyčarili úsmev aj niekomu inému. Keďže je spoločnosť biela perla® environmentálne založená a sami vo svojej výrobe využívajú mnoho ekologických princípov ako napr. solárnu energiu, recyklovateľné obaly, možnosť dodania produktov bez obalu, využívanie lokálnych materiálov a pod., spolupráca s environmentálne založenou základnou školou v Dolnom Smokovci bola pre nich prirodzeným krokom.konštatujeZdroj foto: biela perla®Škole prispeli sumou 5 % z celkového obratu, ktorú investovali do výstavby altánku so záhradou. „“ teší sa riaditeľ základnej školyZdroj foto: biela perla®biela perla® chce aj naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. V budúcnosti by radi pomohli viacerým školám, nielen tým lokálnym. Podobnými aktivitami sa snažia poukázať na prepojenie prírody a starostlivosti o naše zdravie.Ak vás zaujíma celý príbeh lokálneho výrobcu ústnej hygieny, viac sa dočítate na https://bielaperla.sk/o-nas