Výrobcovia a dodávatelia zdravotníckych pomôcok žiadajú kompenzácie

Bratislava 5. marca (TASR) - Výrobcovia a dodávatelia zdravotníckych pomôcok žiadajú kompenzáciu za zvýšené náklady spojené s infláciou. Neriešenie situácie môže podľa nich ohroziť dostupnosť zdravotníckych pomôcok. Upozornila na to Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED). Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR uviedlo, že situáciu v súvislosti so zásobovaním zdravotníckych pomôcok na slovenský trh rieši.



"Pri šetrení na zdravotníckych pomôckach a neriešení situácie so zvyšujúcou sa infláciou, ktorá výrazne vplýva na výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok, môže byť ohrozená dostupnosť zdravotníckych pomôcok, ktorá je kľúčová na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pacientov," uviedla výkonná riaditeľka asociácie SK+MED Katarína Danková.



Podpredsedníčka asociácie Ľubica Bezeli poukázala, že cena energie vzrástla približne o 143 percent, logistika o vyše 100 percent. "Rozpočet pre zdravotníctvo chce v roku 2023 v oblasti zdravotníckych pomôcok ušetriť milióny eur, lacné však neznamená kvalitné. Použitie lacnejších zdravotníckych pomôcok môže v praxi viesť k viacerým komplikáciám na strane pacienta," skonštatovala.



Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že situáciu monitoruje a rieši. "Sme si plne vedomí, že súčasný nepriaznivý vývoj sa premieta aj do slovenského trhu so zdravotníckymi pomôckami a znižuje profitabilitu výrobcov a distribútorov všetkých kategórií nastavenú v časoch pred nárastom cien," napísal v stanovisku.



Poukázal, že vlani upravili úhrady lokomočných zdravotníckych pomôcok tak, aby bolo možné tento sortiment nakupovať u výrobcov za prirodzene zvýšené nákupné ceny. Priblížil, že po dohode so SK+MED pripravuje na najbližšie rokovanie kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky podnet, ktorého podstatou je zvýšenie úradne určených cien a finančných limitov pre inkontinenčné pomôcky.



Ministerstvo podľa vlastných slov hľadá aj spôsoby, ako odkryť vnútorné výdavkové rezervy segmentu a uvoľniť tak zdroje pre pokrytie zvýšených finančných nárokov na zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál a dietetické potraviny.