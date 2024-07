Výrobcovia musia púšťať do obehu iba fľaše s pripevnenými viečkami

Bratislava 5. júla (TASR) - Tento týždeň nadobudla účinnosť právna úprava zákona o odpadoch, ktorá prikazuje výrobcom púšťať do obehu iba fľaše, ktoré majú k sebe pripevnenie viečka aj po otvorení. Cieľom je prispieť k znižovaniu vplyvu plastových výrobkov na životné prostredie. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.



"Nová právna úprava, ktorá platí pre celú Európsku úniu a jednotlivé štáty ju museli implementovať do svojej legislatívy, hovorí o tom, že výrobcovia môžu na trh uvádzať len také obaly, ktorých viečka sú pripevnené k fľaši a ostanú tam počas zamýšľaného používania výrobku," vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.



Envi-Pak chápe zníženie pohodlia pri pití, no z analýz voľne pohodeného odpadu vie, že v prírode končilo množstvo plastových vrchnákov. "Veríme, že príroda bude v konečnom dôsledku benefitovať z tohto nariadenia," podotkla Kretter.



V slovenskej legislatíve je zároveň výnimka pre obaly z mlieka. Mlieko nie je na Slovensku považované za nápoj, ale za potravinu. "V iných krajinách, kde sú obaly z mlieka v rámci legislatívy považované za nápojové obaly, platí rovnaké pravidlo, že musia mať viečka pripevnené k obalu," uviedla Kretter. OZV tak odporúča výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov, aby tiež uprednostnili pripevnenie viečka k fľaši a predišli problémom v rámci jednotného európskeho trhu.



Viečka sú podľa Kretter v rámci recyklácie hodnotným materiálom. Využívajú sa napríklad na výrobu inštalatérskych trubiek, paliet, kontajnerov, krabíc a ďalších produktov.