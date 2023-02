Výročie invázie Ruska na Ukrajinu si pripomenú mimoparlamentné strany

Bratislava 24. februára (TASR) - Prvé výročie invázie Ruska na Ukrajinu si pripomínajú aj mimoparlamentné politické strany. Predseda platformy Mosta-Híd v strane Aliancia László Sólymos zdôraznil, že je potrebné ostať jednotní v postojoch a činoch na pôde EÚ aj NATO. Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo strany, aby prestali zneužívať šírenie nenávisti voči Ukrajine na svoju volebnú kampaň. KDH zdôraznilo, že naďalej zostáva našou úlohou nerezignovať na mier.



"Osud Ukrajiny určí dejiny Európy, ako aj to, na akých princípoch bude fungovať svet. Či bude akceptovať silu a imperialistické pohnútky Ruska, vojnové riešenie medzištátnych konfliktov alebo bude stáť na strane medzinárodného práva a nevinných obetí," uviedol Sólymos v stanovisku. Zároveň deklaroval, že platforma Most-Híd obhajuje súčasnú orientáciu Slovenska a jeho členstvo v euroatlantických štruktúrach považuje za záruku bezpečnosti krajiny.



Predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka zdôraznil, že Ukrajinu musíme podporovať aj po voľbách, až kým nevyhrá. Niektoré strany túto tému podľa neho cynicky zneužívajú na šírenie nenávisti a robenie si kampane. "Vyzývame ich, aby s tým prestali," uviedol. "Geopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenska sú priamo spojené s víťazstvom Ukrajiny a my urobíme všetko pre to, aby naša podpora pretrvala aj po septembri," dodal podpredseda PS a poslanec parlamentu Tomáš Valášek.



KDH sa poďakovalo Slovákom za spolupatričnosť voči utečencom z Ukrajiny. Pripomenulo, že aj my pociťujeme dôsledky vojny napríklad vo zvýšených cenách energií či ešte viac rozdelenej spoločnosti. "V deň smutného výročia myslíme na všetky obete a modlíme sa za ukončenie násilia," uviedlo hnutie na sociálnej sieti.