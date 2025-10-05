< sekcia Slovensko
Výročie Karpatsko-duklianskej operácie si na mieste pripomenulo i PS
Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska.
Bratislava/Vyšný Komárnik 5. októbra (TASR) - Mier a sloboda nie sú samozrejmé. Zdôraznili to predstavitelia strany Progresívne Slovensko (PS), ktorí si v nedeľu priamo na Dukle, pri slovensko-poľských hraniciach, pripomenuli 81. výročie Karpatsko-duklianskej operácie.
„Myslíme na našich predkov, ktorí bojovali za našu slobodu, aj na našich susedov na Ukrajine, ktorí sa už štvrtý rok bránia pred nezmyselnou, krvavou inváziou Putinovho režimu,“ uviedol v súvislosti s pietnou spomienkou predseda PS Michal Šimečka.
Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.
