Zberateľom pribudne do kolekcie nová strieborná eurominca

Bratislava 19. apríla (TASR) - Zberatelia si budú môcť od stredy zakúpiť striebornú zberateľskú euromincu venovanú 150. výročiu spustenia parnej železnice z Bratislavy do Trnavy. Pri tejto príležitosti ju v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave predstavili Národná banka Slovenska (NBS) a Mincovňa Kremnica, ktoré stoja za jej vznikom. Autorom mince je akademický sochár Zbyněk Fojtů.



"Je to v podstate už 48. strieborná desaťeurová zberateľská minca, ktorú mincovňa vyrobila od zavedenia euromeny v roku 2009 pre NBS," poukázal vedúci predaja Mincovne Kremnica Jaroslav Setnický.



Minca zachytáva spustenie parnej prevádzky na železničnej trati, ktorá vznikla po rozsiahlej rekonštrukcii bývalej konskej železnice. "Na líci zberateľskej euromince sú historické budovy železničných staníc v Bratislave a Trnave, doplnené fragmentom oblúkovitého viaduktu," priblížil riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti NBS Andrej Slížik. Na tejto strane mince je tiež vyznačená línia železničnej trate s označením zastávok Svätý Jur, Pezinok, Šenkvice, Báhoň a Cífer.



Na rube mince sa nachádza parná lokomotíva so zásobníkom na palivo, nad ktorou sú erby, názvy Bratislava a Trnava, ako aj rok 1873, keď bola prevádzka parnej železnice slávnostne spustená. Nová rekonštruovaná trať sa stala súčasťou tzv. Považskej železnice, ktorá smerovala do Žiliny, kde sa napájala na tzv. Košicko-bohumínsku trať.