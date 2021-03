Výročie vstupu SR do NATO pripomína video s výcvikom pilotov na F-16

Bratislava 29. marca (TASR) - NATO poskytuje Slovenskej republike jasné bezpečnostné a obranné garancie ako jeden zo základných predpokladov pre rozvoj. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol pri príležitosti pondelkového 17. výročia vstupu SR do Aliancie. "Našou snahou je napĺňať toto členstvo, ktoré nás radí medzi vyspelé a stabilné krajiny, zodpovedným prístupom a plnením našich záväzkov voči spojencom a spoločnej kolektívnej bezpečnosti," skonštatoval. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Veľvyslanectvo USA na Slovensku predstavilo v rámci oslavy výročia video, ktoré zobrazuje slovenských pilotov počas výcviku na stíhacie lietadlá F-16 a strategické partnerstvo SR s USA. "Stabilita, ktorú poskytuje Aliancia členských štátov NATO, je základom pre prosperitu, slobodu a príležitosti pre občanov Slovenska, Spojených štátov a celej Európy," uviedla americká veľvyslankyňa Bridget Brinková.



V súčasnosti sa na výcviku v Spojených štátoch nachádza osem slovenských pilotov, neskôr pribudnú aj technici. Na Leteckej základni Sliač sú pripravovaní ďalší piloti, a to v rôznych fázach národnej prípravy. Ďalší kandidáti budú postupne doplňovaní absolventmi Technickej univerzity v Košiciach a náborom z civilného sektora.



"Spoločný výcvik našich vojakov je vynikajúcou príležitosťou na prehĺbenie interoperability našich krajín v oblasti obrany a bezpečnosti a v prípade spolupráce s USA na výcviku pilotov aj zjednotenia konkrétnych postupov pri ochrane vzdušného priestoru. Naši piloti tak majú jedinečnú možnosť nadobúdať poznatky priamo od skúsených amerických kolegov - pilotov stíhacích lietadiel F-16,” dodal minister obrany.



Videozáznam pilotov je z priestorov taktického krídla Sliač pri činnostiach, ako sú teoretická príprava na učebni, výcvik na leteckom trenažéri, predletové prípravy na letiskovej stojanke či jazyková príprava. Piloti v krátkych rozhovoroch porozprávali svoje príbehy o ceste k povolaniu vojenského pilota a priebehu ich výcviku. Video je dostupné pod názvom „Slovenský Top Gun - slovenskí piloti k 17. výročiu vstupu Slovenska do NATO“.