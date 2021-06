Výrok Matoviča o NSDAP bude riešený ako priestupok na Okresnom úrade

Bratislava 8. júna (TASR) – Minuloročný výrok bývalého premiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o NSDAP bude riešený ako priestupok proti verejnému poriadku. Zaoberať sa ním má Okresný úrad Bratislava. Vyplýva to z uznesenia prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré zverejnil na sociálnej sieti europoslanec Milan Uhrík. Ten na šéfa OĽANO pre jeho slová podal trestné oznámenie.



Prokurátor však na začatie trestného stíhania v tejto veci nevidel dôvod. Výrok podľa jeho slov "zjavne nebol vyslovený z dôvodu propagácie či prejavu sympatie k extrémizmu/extrémistickému hnutiu". Ako tvrdí, z Matovičovej strany išlo istým spôsobom o zveličenie, či o pokus o vtip. Z programu a ani z činnosti hnutia OĽANO podľa prokurátora nevyplýva, že by jej členovia sympatizovali s extrémistickými hnutiami či programami.



Zároveň je však podľa prokurátora dôvodné podozrenie, že Matovičova replika, vyjadrujúca snahu o prirovnanie jeho politického hnutia k NSDAP, stranou Adolfa Hitlera, môže u ľudí vzbudiť pocit verejného pohoršenia. "Z hľadiska vyhodnotenia závažnosti uvedeného činu konštatujem, že do úvahy teda prichádza prejednanie tejto veci, ako priestupku proti verejnému poriadku," uviedol prokurátor.



Uhrík podal trestné oznámenie na Matoviča, pretože podľa europoslanca mal počas minuloročnej tlačovej konferencie verejne prejaviť sympatie voči nacistickej strane NSDAP. Matovič vtedy na otázku redaktora o jeho predstave o rozsahu členskej základne OĽANO povedal: "Myslím si, že NSDAP bola najväčšia politická strana, a keď akože kvalita politickej strany sa meria podľa počtu členov, tak oni mali, myslím, že 25 miliónov, takže tú ambíciu máme prekonať NSDAP v tejto veci".



Europoslanec tvrdí, že Matovič tak vyjadril osobnú ambíciu prekonať NSDAP, čiže ju pravdepodobne považuje za pozitívny vzor minimálne v tejto veci. Bývalý premiér reagoval, že pozná ilúziu, ktorou niektorí 'ohlupujú' ľudí, že čím viac členov v strane, tým lepšia strana. "Úmyselne som použil tento absurdný príklad a spoľahol som sa, že aspoň teraz niektorí pochopia, že kvantita nezaručuje kvalitu. Príkladov máme požehnane - NSDAP, Smer-SD, SNS... Evidentne však ani teraz niektorí ľudia nie sú schopní pochopiť, či už použitie hyperboly alebo fakt, na ktorý som ňou upozornil," uviedol v reakcii na Uhríkove tvrdenia Matovič.