Vyše 200 študentov sa zapojilo do online Detskej univerzity Komenského

Bratislava 16. septembra (TASR) - Detská univerzita Komenského (DUK) aj v tomto roku ponúkla záujemcom možnosť online výučby. Zúčastnilo sa na nej 220 študentov. TASR o tom informovali z tímu online DUK.



"Deti sa mohli zúčastniť na veľmi zaujímavých online prednáškach a otestovať svoje nové poznatky prostredníctvom online testov každý týždeň počas celého leta. Online verzia DUK sa každoročne teší vysokému záujmu, hlási sa na ňu niekoľko stoviek študentov," priblížili.



Do DUK online je možné prihlásiť sa osobne a kapacita je neobmedzená. Organizačný tím poukázal na to, že výhodou tejto formy je tiež nezávislosť od lokality, kde deti bývajú alebo trávia prázdniny. "Môžu sa pripojiť z domu, z dovolenky či z prázdnin u babky," podotkol.



Tohtoročné prednášky sa venovali rôznym témam, boli napríklad o horúčavách či rýchlejšom starnutí mozgu po jedení hamburgerov. "Malí študenti najšikovnejšie zvládli test po prednáške o tom, prečo by sme mali hovoriť o šikane. Naopak, najmenej sa im darilo v teste po prednáške o tom, prečo sa Slovensko stalo členom Európskej únie," dodal tím online DUK.