Bratislava 15. októbra (TASR) – Na Slovensku žije s rakovinou prsníka viac ako 30.000 žien, ročne jej podľahne asi 900 z nich. Aliancia Nie rakovine spolu s odborníkmi aj onkologickými pacientkami pri príležitosti Svetového dňa zdravých pŕs pritom poukázala na to, aký význam má prevencia. Pravidelné samovyšetrovanie prsníkov a mamografický skríning môže na Slovensku ročne zachrániť pred úmrtím až 300 žien. Na preventívne prehliadky by nemali zabúdať ani počas obdobia pandémie nového koronavírusu.



Jedna zo zakladateliek organizácie Jana Pifflová Španková poukázala na to, že výskyt rakoviny prsníka na Slovensku stále rastie. "Kým v roku 2011 lekári zaznamenali 2803 nových prípadov rakoviny prsníka, v roku 2018 už bolo u nás zaznamenaných 2999 novodiagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka, čo je takmer o 200 viac," komentovala. Približne 30 percent žien s touto diagnózou na Slovensku je diagnostikovaných už v pokročilých štádiách rakoviny prsníka.



Rovnako Bibiana Ondrejková z aliancie Nie rakovine zdôraznila, že plošný, štátom garantovaný skríning môže zachrániť mnoho životov, ak ho ženy využijú a absolvujú skríningovú mamografiu na preverených skríningových mamografických pracoviskách.



Skríning znamená, že sa ženy určitej vekovej kategórie môžu zúčastniť na tomto masovom vyšetrení bezplatne. Mamografický skríning na kvalitných mamografických prístrojoch, s ďalšou kvalitnou dodatočnou diagnostikou znižuje mieru úmrtnosti na rakovinu prsníka u žien vo veku medzi 50 a 69 rokmi, ktoré sú najviac ohrozenou skupinou, až o jednu tretinu.



"Zároveň by každá žena nad 20 rokov raz do mesiaca mala robiť samovyšetrovanie svojich prsníkov. Len vďaka ich dokonalému poznaniu vie zaznamenať nebezpečné zmeny, ako sú napríklad hrčky, zhrubnutia, zmeny na koži prsníkov či výtok z bradavky,“ doplnila Ondrejková.



Pacientske združenie uviedlo, že v rámci októbra sa vo viacerých slovenských mestách uskutoční Tour Povedzme nie rakovine prsníka, na ktorej predvedú, ako má vyzerať samovyšetrovanie prsníkov na špeciálnom simulátore a tiež zvyšovať povedomie o dôležitosti prevencie v tejto oblasti.



Aliancia Nie Rakovine spúšťa osvetovú kampaň Pink Október 2020. V rámci nej sa realizuje aj kampaň Obleč sa srdcom, ktorej hlavnými tvárami sú matka a dcéra Soňa a Ema Müllerové. Zakúpením špeciálnych dámskych pančúch možno prispieť na založenie poradne pre onkologické pacientky.