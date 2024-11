Vyše 60 percent prípadov rakoviny pankreasu odhalia až vo 4. štádiu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Viac ako 60 percent prípadov rakoviny pankreasu sa diagnostikuje až vo štvrtom klinickom štádiu. Na Slovensku sa každoročne objaví približne 1000 prípadov ochorenia, podľahne mu viac ako 900 pacientov. Pacientska organizácia Nie rakovine na to upozornila na svojom webe pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa rakoviny pankreasu.



Organizácia pripomenula, že výskyt tohto ochorenia stúpa po 50. roku života, keď sa diagnostikuje viac ako 90 percent prípadov. Diagnostika je podľa organizácie náročná. "Doteraz sa nepodarilo vyvinúť žiadny spoľahlivý skríningový test, ktorý by dokázal správne a včas identifikovať toto ochorenie," uviedla. Potvrdiť alebo vyvrátiť rakovinu pankreasu dokáže len biopsia.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti uviedlo, že rakovinu pankreasu môže prezradiť tupá bolesť v hornej časti brucha, keďže sa karcinóm vyvíja v blízkosti kľúčových orgánov tráviaceho systému. Bolesť často prichádza až v pokročilých štádiách ochorenia.



Pacienti podľa MZ môžu pociťovať nevoľnosť, varovným signálom môže byť aj hnačka, svetlo sfarbená stolica či tmavé sfarbenie moču. Ak sa karcinóm rozšíri, u človeka sa prejaví malátnosť, nechutenstvo, zvýšená hladina cukru, žltačka alebo svrbenie pokožky na celom tele.



Ako ďalej poznamenalo MZ, dnes ešte nie sú známe presné príčiny vzniku rakoviny pankreasu, no rizikovými faktormi môže byť fajčenie, obezita, zlá životospráva, ale aj anamnéza diabetu a zápal pankreasu.



Rakovina pankreasu je v súčasnosti na Slovensku deviata najčastejšia onkologická diagnóza, ale má piatu najvyššiu mieru úmrtnosti. Z európskych krajín má Slovensko druhý najvyšší výskyt karcinómu pankreasu.