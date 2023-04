Vyše 90 organizácií vyzýva vládu na zmenu legislatívnych pravidiel

Bratislava 18. apríla (TASR) - Mimovládne organizácie vyzývajú opätovne dočasne poverenú vládu SR na zachovanie pripomienkovania zákonov v súčasnej podobe. Poukazujú, že nové pravidlá pripomienkovania zákonov zásadne obmedzia práva verejnosti zapájať sa do tvorby zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Dočasne poverený premiér Eduard Heger podľa nich na výzvu, pod ktorú sa už podpísalo 96 organizácií, ešte nijako nereagoval.



"Stačí, aby jeho vláda vrátila legislatívne pravidlá do stavu, ktorý platí dnes a ktorý umožňuje vyjadrovať sa k návrhom zákonov či vyhlášok každému obyvateľovi a obyvateľke Slovenska a nielen vybranej skupine," vyhlásila Katka Batková z Via Iuris. Organizácie v tejto súvislosti hovoria o deštrukcii demokracie.



Batková pripomenula, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že bude podporovať prístup verejnosti do pripomienkovania zákonov. "Myslím si, že poskytnúť právo pripomienkovať zákony len časti spoločnosti, ktorá je dostatočne zručná a má prístup na internet, ide proti demokratickým hodnotám, na ktorých táto vláda tiež stojí," zdôraznila Batková.



Legislatívny portál Slov-lex, ktorý bude od 1. júla slúžiť ako jediný možný nástroj na pripomienkovanie návrhov zákonov, je podľa organizácií neprehľadný a užívateľsky neprijateľný, keďže sa v ňom ťažko pracuje, ale i vyhľadáva. Poukazujú, že vďaka nemu sa možnosť občanov participovať na prijímaní zákonov znižuje.







Advokátka Eva Kováčechová, ktorá spolupracuje z Via Iuris tvrdí, že vláda a samotný predkladateľ zmien Štefan Holý (Sme rodina) si nedali námahu, aby verejnosť informovali o celom procese. "Nie žeby bol utajený, to nikto nikdy netvrdil. Ale dialo sa to v decembri a menilo sa niečo, čo sa vyslovene týka verejnosti," podotkla.



"Problém je tiež v tom, že podľa Štatistického úradu je na Slovensku až 14 percent domácností, ktoré vôbec nemajú prístup na internet," upozornila a doplnila, že tých 14 percent je tým pádom automaticky vylúčených zo zapojenia sa v budúcnosti do MPK. Podľa nej to však neznamená, že zvyšných 86 percent bude vedieť legislatívny portál Slov-lex využívať.