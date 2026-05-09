Vyše polovica žiakov sa v škole nestretla s témou online radikalizácie
Rezort školstva dlhodobo upozorňuje na rastúce riziká radikalizácie, manipulácie a nenávistných prejavov v online priestore.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Viac ako 55 percent žiakov sa počas školskej dochádzky nikdy nestretlo s témou online radikalizácie. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu, ktorý realizovala Rada mládeže Slovenska v spolupráci s agentúrou Focus na mladých ľuďoch vo veku 15 až 30 rokov. Ministerstvo školstva vníma výsledky ako potvrdenie potreby venovať téme zvýšenú pozornosť naprieč vzdelávacím systémom aj spoločnosťou. Spomenulo viacero opatrení.
Iba necelých deväť percent respondentov sa podľa prieskumu na internete nikdy nestretlo s radikálnym alebo extrémnym obsahom. Najčastejšie narážajú na konšpiračné teórie, politický extrémizmus a nenávistné prejavy voči zraniteľným skupinám. Ako ďalej ukázal prieskum, 72,5 percenta mladých si uvedomuje, že ich rovesníci rizikám v digitálnom priestore reálne nerozumejú. Tento stav vytvára živnú pôdu pre nebezpečné spoločenské trendy.
Rezort školstva dlhodobo upozorňuje na rastúce riziká radikalizácie, manipulácie a nenávistných prejavov v online priestore. „Systematicky pripravujeme opatrenia na ochranu detí a mladých ľudí,“ reagovali pre TASR z ministerstva.
Poukázali na to, že digitálne prostredie v súčasnosti výrazne ovplyvňuje postoje, správanie aj psychické prežívanie mladých ľudí. „Aj preto postupne posilňujeme témy kritického myslenia, mediálnej a digitálnej gramotnosti, prevencie násilia a bezpečnosti v online priestore prostredníctvom kurikulárnych zmien, preventívnych programov a spolupráce so školskými poradenskými zariadeniami a odbornými partnermi,“ doplnili.
Zároveň avizovali ďalšie systémové opatrenia. Súčasťou je pripravovaný návrh zákona o ochrane detí a mládeže pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorého cieľom je vytvoriť koordinovaný systém ochrany detí a mladých ľudí, posilniť spoluprácu inštitúcií a reagovať aj na riziká spojené s digitálnym prostredím. Návrh zároveň počíta s väčšou ochranou maloletých pri využívaní digitálnych technológií a so zodpovednosťou online platforiem pri ochrane detských používateľov.
Rezort paralelne pripravuje aj národný projekt zameraný na prevenciu radikalizácie a podporu duševného zdravia detí a mládeže. Projekt má zahŕňať vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov, metodickú podporu škôl, ako aj nástroje na včasné rozpoznávanie rizikového správania.
„Výsledky prieskumu zároveň potvrdzujú, že v tejto oblasti nestačia jednorazové opatrenia. Potrebná je dlhodobá, systematická a koordinovaná podpora detí a mladých ľudí, ktorá bude reflektovať realitu digitálneho prostredia, v ktorom dnešná generácia vyrastá,“ dodali z ministerstva.
