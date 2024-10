Vyšetrovanie neskorého uhradenia faktúr envirorezortom pokračuje

Bratislava 9. októbra (TASR) - Vyšetrovanie neskorého uhradenia faktúr bývalým vedením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v prípade Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) naďalej pokračuje. Mala tam vzniknúť škoda takmer 600.000 eur. Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Obvinenie doposiaľ nebolo vznesené žiadnej osobe. Viac informácii momentálne nie je možne poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania," uviedol Hájek.



Polícia začala v marci pre neskoré uhradenie faktúr trestné stíhanie. Trestné oznámenie na predošlé vedenie envirorezortu podal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Týka sa to prevzatia softvérového diela v rámci ISOH. Niekoľko mesiacov dané dielo ministerstvo neuhrádzalo. Po dvoch rokoch a prehratom súdnom spore nakoniec MŽP pristúpilo k úhrade faktúr. Spolu s faktúrami však muselo ministerstvo uhradiť o státisíce eur viac pre úroky z omeškania.



Exminister životného prostredia Ján Budaj reagoval, že ISOH zazmluvnilo ešte predchádzajúce vedenie rezortu a zadanie, zmluvné podmienky aj samotný systém odborníci vnímali ako problematický. Preto to dal preveriť.