Vyšetrovanie požiaru garážového domu v Ružinove ešte neukončili

Bratislava 14. júna (TASR) – Vyšetrovanie marcového požiaru niekoľkoposchodového garážového domu na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove nie je stále ukončené. V prípade sa uskutočňuje napríklad znalecké dokazovanie. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"V súvislosti s vyšetrovaním uvedeného prípadu v súčasnosti prebieha znalecké dokazovanie a sú vykonávané procesné úkony. Z týchto dôvodov v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie o prípade," skonštatoval Szeiff.



Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktoré je majiteľom, na svojej webovej stránke informovalo, že k 25. aprílu sa ukončilo vypratávanie garáží zo všetkých priestorov, do ktorých statik povolil vstup. Zároveň sa ešte raz statikom posúdili všetky priestory. "Musíme skonštatovať, že na najvyšších podlažiach sa objavujú novovzniknuté trhliny v šírke približne do desiatich centimetrov, čo znamená, že budova pracuje a zvyšuje sa riziko pri pohybe v objekte," skonštatovalo BGD.



O požiarom zničenú budovu sa bude správa BGD starať až do času jej úplnej sanácie. Správa BGD zároveň pripravuje informáciu o aktuálnom stave sanačných prác, ale aj príprave výstavby nového parkovacieho domu. Ňou chce podľa svojich vyjadrení načrtnúť perspektívu a rámcovú víziu parkovania pre vlastníkov a nájomníkov v novom objekte HG Drieňová.



Požiar v garážovom dome na Drieňovej ulici vypukol 5. marca večer. Po uhasení požiaru umožnili sprístupnenie niektorých priestorov na ich vypratanie, ale len tých, pri ktorých to dovoľovala statika. Pomoc pri riešení problému s búraním budovy a hľadaním alternatívy deklarovala mestská časť.