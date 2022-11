Bratislava 4. novembra (TASR) - Vyšetrovanie v kauze únosu Vietnamca pokračuje. Vec sa aktuálne nachádza v štádiu prípravného konania. Krajská prokuratúra (KP) Bratislava to uviedla v reakcii na vyjadrenia poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na obnovenie vyšetrovania. O vykonaní ďalších potrebných procesných úkonov bude podľa prokuratúry možné rozhodnúť až po doručení výsledkov všetkých žiadostí o medzinárodnú justičnú spoluprácu a oboznámení sa s ich obsahom.



"Tvrdenie poslanca Národnej rady SR o tom, že uvedená trestná vec bola 'odmietnutá' a zo strany Krajskej prokuratúry Bratislava sa jej nevenuje žiadna pozornosť, sa taktiež nezakladá na pravde a nezodpovedá aktuálnemu stavu konania," komentovala prokuratúra. Šeligove tvrdenia považuje za "nekorektnú snahu politika vyvolať vo verejnosti dojem nečinnosti orgánov činných v trestnom konaní".



Podľa KP Bratislava napriek urgenciám dosiaľ nedostali výsledky žiadostí o právnu pomoc adresovaných orgánom Vietnamskej socialistickej republiky z apríla 2020 a augusta 2021. Ich predmetom sú výsluchy osôb, vrátane samotného poškodeného, ktorý mal byť unesený.



Slovenské orgány tiež požiadali Nemecko o výsluch obžalovaného Vietnamca, s ktorým aktuálne prebieha súdny proces. Prokurátorka KP Bratislava v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním v Nemecku vypracováva tiež ďalšiu žiadosť, ktorej predmetom bude zadováženie súvisiacich listinných podkladov vrátane obžaloby.



V priebehu prípravného konania si prokuratúra vyžiadala aj listinné podklady, vrátane rozsudku, týkajúce sa prvého súdneho procesu v Nemecku, ktorý sa týkal zapojenia osoby vietnamskej štátnej príslušnosti do únosu. "V tomto rozsudku nie je žiadna zmienka o zapojení či účasti slovenských osôb či orgánov na únose vietnamského občana," doplnila KP Bratislava.



Prokuratúra vyzvala politikov, aby bez znalosti spisov špekulatívnym spôsobom nemanipulovali verejnú mienku v trestných veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené a aby tak neprípustným spôsobom nezasahovali do činnosti orgánov činných v trestnom konaní.



K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.



Tento týždeň sa v Nemecku v súvislosti s únosom začal proces s 32-ročným vietnamským občanom. Obžalovaný je zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody. V roku 2018 odsúdili v Nemecku v prvom procese súvisiacom s týmto prípadom Vietnamca Longa N. H. za účasť na únose takmer na štyri roky väzenia. Tento verdikt je právoplatný.