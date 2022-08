Vyšetrovateľ chce obžalovať Fica, ÚŠP vec vrátil

Bratislava 3. augusta (TASR) - Policajný vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na obvineného expremiéra Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) a ďalších v kauze Súmrak. Návrh špeciálnej prokuratúre doručili v pondelok (1. 8.). Vyplýva to z informácií Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý na sociálnej sieti ďalej uviedol, že poverený zástupca špeciálneho prokurátora vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynom na doplnenie dokazovania.



Okrem expremiéra a exministra vnútra navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu aj na nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a policajného exprezidenta Tibora G. "Z dôvodu procesného pochybenia vyšetrovateľa bude potrebné niektoré úkony zopakovať a zároveň do spisového materiálu doplniť ďalšie dôkazy, preto vrátil vec vyšetrovateľovi s pokynom na doplnenie dokazovania," zdôvodnila prokuratúra.



Poverený zástupca špeciálneho prokurátora zároveň v stredu rozhodol o sťažnostiach obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia. "O spôsobe rozhodnutia budeme informovať až po doručení uznesenia oprávneným osobám. Podotýkame, že o sťažnostiach rozhodol v internej lehote na rozhodnutie o takej sťažnosti upravenej opatrením špeciálneho prokurátora," zdôraznil ÚŠP.



K prieťahom v postupe dozorujúceho prokurátora v konaní o sťažnostiach podľa špeciálnej prokuratúry nemohlo dôjsť, keďže bolo o nich rozhodnuté v internej lehote bez potreby jej predĺženia. "Zo strany generálneho prokurátora SR však boli vytknuté dozorujúcemu prokurátorovi prieťahy v predložení sťažnosti, a preto tento v záujme vylúčenia akýchkoľvek aj nedôvodných pochybností o rýchlosti jeho konania prikročil k štúdiu spisového materiálu prioritne ihneď po jeho doručení," doplnili.



ÚŠP odmietol akékoľvek útoky a špekulácie týkajúce sa zákonnosti jeho postupu v tejto trestnej veci "a trvá na tom, že vo veci sa postupuje v súlade so všetkými zásadami trestného konania, v primeraných lehotách tak, aby bol dosiahnutý účel trestného konania".



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v apríli v rámci kauzy Súmrak obvinil expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade obvinili aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a policajného exprezidenta Tibora G.