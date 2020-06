Vyšetrovateľ NAKA obvinil dve osoby za korupciu v štátnych lesoch

Bratislava 4. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči dvom osobám zo zločinu prijímania úplatku a zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti so súťažou vyhlásenou verejným obstarávateľom Lesy SR. Výška poskytnutého úplatku dosiahla hranicu minimálne 147.253 eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.











"Obvinený T. K. si po dohode s obvinenou L. Ď. mal vypýtať úplatok vo forme finančnej hotovosti za to, že so súkromnou spoločnosťou, ktorá bola víťazom verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Lesy SR, podpíše rámcové dohody. Hodnota úplatku mala byť určená vo výške 13 percent z mesačnej fakturácie. Časť úplatkov bola poskytnutá v hotovosti a ďalšia časť bola legalizovaná formou fiktívnych faktúr za poradenskú a inú činnosť," spresnila polícia.







Obvineným hrozí trest odňatia slobody vo výške desiatich až 15 rokov za prvý a 12 až 20 rokov za druhý skutok. "Vyšetrovateľ podal návrh na podnet na vzatie oboch osôb do vyšetrovacej väzby," dodala polícia.