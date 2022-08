Vyšetrovateľ navrhol podanie obžaloby na Jarmilu U.

Bratislava 26. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhol podanie obžaloby na expodpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilu U. a sudkyňu Otíliu D. z kauzy Víchrica. O ďalšom postupe rozhodne prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk.



"U obvinených osôb J. U. a O. D. vyšetrovateľ predložil dozorujúcemu prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby," priblížila Tökölyová.



"K právnej kvalifikácii sa vyjadrovať nebudem. Môžem potvrdiť, že bolo ukončené vyšetrovanie záverečným preštudovaním vyšetrovacieho spisu," uviedol pre TASR obhajca Jarmily U. Peter Erdős s tým, že jeho klientka popiera akékoľvek spáchanie trestnej činnosti.



Vyšetrovateľ podľa portálu Aktuality.sk navrhuje, aby prokurátor podal obžalobu pre trestné činy podplácania a ohýbania práva.



Podpredsedníčku NS SR Jarmilu U. obvinili z viacerých skutkov po zadržaní Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) v roku 2020 v rámci akcií Búrka a Víchrica. V tom roku odišla aj do dôchodku. Otília D. má dočasne pozastavený výkon funkcie sudkyne.