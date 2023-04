Vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na konkurznú správkyňu Lenku I.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) opätovne navrhol podať obžalobu na konkurznú správkyňu Lenku I. v súvislosti s konkurzom majetku podnikateľa Ladislava Bašternáka. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Karolína Barinková.



"Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry po opätovnom preštudovaní spisu obvinenou pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu dňa 24. februára predložil vyšetrovací spis spolu s návrhom na podanie obžaloby dozorovému prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry," priblížila hovorkyňa s tým, že ďalší postup bude stanovený prokurátorom.



Vyšetrovateľ pôvodne predložil prokurátorovi spis s návrhom na podanie obžaloby vlani v októbri. Prokurátor vtedy vrátil prípad naspäť do prípravného konania, keďže zistil administratívno-technické nedostatky v spise.



Bašternák bol v minulosti odsúdený v daňovej kauze na päťročný nepodmienečný trest odňatia slobody a trest prepadnutia majetku. V januári 2022 bol podmienečne prepustený na slobodu. Podľa medializovaných informácií mal ešte pred odsúdením previesť časť majetku na blízkych. Obvinená Lenka I. voči tomu nepodala odporovacie žaloby. Tvrdila, že to nebolo možné. Momentálne má pozastavený výkon činnosti.