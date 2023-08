Vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na exšéfa SIS Vladimíra P.

Bratislava 22. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Zuzana Drobová. Upozornil na to denník Sme.



"V danej trestnej veci bol v minulom týždni ÚŠP doručený spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby. Príslušný prokurátor ÚŠP po naštudovaní spisového materiálu určí ďalší postup vo veci," priblížila hovorkyňa.



Pôvodné obvinenie v prípade zrušila Generálna prokuratúra SR, neskôr odmietli podanú obžalobu súdy. Exriaditeľa tajnej služby obvinili z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára. Konkurznému právnikovi súd schválil dohodu o vine a treste.