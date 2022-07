NAKA navrhuje obžalovať okresnú šéfku strany Smer-SD Ľubicu R.

Michalovce 18. júla (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podal návrh na obžalobu bývalej okresnej šéfky strany Smer-SD Ľubice R. Čelí obvineniu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ) sčasti v štádiu pokusu a z prečinu subvenčného podvodu. O ďalšom postupe rozhodne špeciálna prokuratúra. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Upozornil na to portál aktuality.sk.



"Vyšetrovateľka Policajného zboru SR ukončila v predmetnej trestnej veci vyšetrovanie s návrhom na podanie obžaloby. Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry po jeho naštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," doplnil pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. Podľa Slivkových slov prípravné konanie voči spoločnosti Agro Porúbka Ľubice R. zastavila NAKA s poukazom na zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.



Prípad medializovaný začiatkom roka 2018 súvisí s neoprávnenými platbami, ktoré Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila firme Agro Porúbka. Pri analýze informačného systému vtedy PPA zistila, že Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) zlyhal pri aktualizácii plôch nad ortofotomapami a verifikoval v systéme aj plochy, ktoré tam nemali byť. Išlo napríklad o chybnú deklaráciu, že parkovisko je orná pôda. Hĺbkovou kontrolou sa tiež ukázalo, že Agro Porúbka žiadala podpory na plochu v súčte 470 hektárov v 170 rôznych pôdnych blokoch na území východného Slovenska.



Ako pre TASR uviedla PPA, aktuálne exekúciou od tejto firmy vymáha spolu takmer 206.000 eur plus penále. Od spoločnosti, na ktorú bol medzičasom vyhlásený konkurz, sa jej dosiaľ podarilo vymôcť necelých 16.000 eur. "PPA využila všetky zákonné možnosti na vymáhanie finančných prostriedkov - neoprávnených platieb - od subjektu AGRO Porúbka. PPA viedla k nezrovnalostiam správne konania vo veciach vrátenia neoprávnených platieb. Tie sa ukončili právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami v správnom konaní," priblížila PPA s tým, že keďže dlžník nesplnil povinnosti uložené rozhodnutiami, agentúra pristúpila k nútenému výkonu rozhodnutí prostredníctvom exekúcií.



V súvislosti s medializovanými informáciami pozastavil Smer-SD Ľubici R. členstvo v strane.