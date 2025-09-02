< sekcia Slovensko
Vyšetrovateľ obvinil celkovo šesť osôb za podvody na senioroch
Vyšetrovateľ obvinil celkovo šesť osôb za pokračovací zločin podvodu, a to za 16 skutkov spáchaných v rokoch 2024 až 2025.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Krajské riaditeľstvá Policajného zboru (PZ) podnikli koncom augusta akcie zamerané proti podvodom na senioroch. Vyšetrovateľ obvinil celkovo šesť osôb za pokračovací zločin podvodu, a to za 16 skutkov spáchaných v rokoch 2024 až 2025. Mali spôsobiť škodu v celkovej hodnote 224.000 eur. Trom osobám spracovali podnet na vzatie do väzby, ktorému okresný súd v Trnave vyhovel. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
V putách skončili dvaja muži v obci Reca (okres Senec). Policajti zadržali 18-ročného A. B. a 26-ročného N. L. priamo pri prevzatí zlatých šperkov od svojej obete. „Využili rozšírený podvodný scenár, keď poškodenú dôchodkyňu kontaktoval telefonicky falošný policajt, že ju niekto chce vykradnúť, a preto je potrebné, aby spolupracovala s políciou a odovzdala všetky cennosti aj finančnú hotovosť,“ priblížila polícia.
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ Bratislava obvinil oboch mužov za zločin podvodu a sudca ich následne vzal do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov, tvrdia policajti.
V ten istý deň vo večerných hodinách policajti v spolupráci s kolegami z Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) Bratislava zadržali niekoľko ďalších osôb na bývalom hraničnom priechode Šahy – Parassapuszta. U 22-ročného zadržaného muža S. L. vykonala polícia domovú prehliadku v jeho dome v Šahách.
Policajti uviedli, že počas 28. augusta zadržala polícia, so súhlasom krajského prokurátora v Trnave, ďalšie dve osoby, 39-ročného P. D. a 52-ročného R. L. V súčinnosti s PPÚ Bratislava vykonali ďalšie domové prehliadky v Lučenci a v obci Domaníky (okres Krupina).
Páchatelia podľa polície využívali tzv. „šokové telefonáty“ na pevné linky seniorov. Predstavili sa ako autorita, napríklad ako policajt či lekár. Poškodeného sa snažili presvedčiť, že jeho príbuzný mal dopravnú nehodu a týmto spôsobom sa od neho snažili vylákať peniaze či cennosti. „V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody od troch do desiatich rokov,“ podotkli policajti.
