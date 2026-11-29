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VÝSKUM: Liečba rakoviny môže trvať kratšie a byť rovnako efektívna
Výskum na základe analýzy 3750 podaní protinádorovej liečby viedol doktor Boris Dudík z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Autor TASR
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Bratislava 29. novembra (TASR) - Liečba pre pacientov s rakovinou môže trvať kratšie a byť rovnako efektívna. Vyplýva to z výsledkov štúdie výskumníkov z Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety. Štúdia skúmala, ako pri onkologickej liečbe podať liek časovo čo najefektívnejšie, zachovať účinnosť a bezpečnosť liečby a zároveň znížiť náklady a zdravotnícky odpad. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie UK Lenka Miller.
Výskum na základe analýzy 3750 podaní protinádorovej liečby viedol doktor Boris Dudík z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V októbri tímu vedcov vyšla štúdia v časopise Frontiers in Pharmacology. „Cieľom je zjednodušiť a zjednotiť liečebné postupy na základe aktuálnych vedeckých poznatkov, znížiť zbytočnú liekovú a časovú záťaž pacientov a zároveň zachovať bezpečnosť a účinnosť liečby,“ vysvetlil Dudík.
Vďaka navrhovaným opatreniam by sa čas podávania protinádorovej liečby mohol znížiť o 43 percent, čo predstavuje približne 3850 hodín. Náklady na liečbu by sa znížili o viac ako 20.000 eur. Ušetril by sa aj čas zdravotníckeho personálu potrebný na podanie liečby, a to o 667 hodín práce. Nezanedbateľná by bola aj úspora materiálu, keďže týmito opatreniami by sa znížil zdravotnícky odpad o 332 kilogramov. „Výrazné zlepšenie by mali pocítiť nielen zdravotníci, ale najmä pacienti. Priemerný čas podania ich liečby by sa totiž skrátil až o 48 minút,“ zdôraznil Dudík.
V súčasnosti už viaceré slovenské pracoviská spolupracujú na pravidelnom zjednocovaní a aktualizácii onkologických liečebných schém či optimalizácii podpornej liečby a prevencie nežiaducich účinkov. Pod záštitou Národného onkologického inštitútu výskumníci vytvorili pracovnú skupinu pre klinickú farmáciu v onkológii na Slovensku. „Klinickú prax a akademický výskum je potrebné prepájať, pretože problémy identifikované pri liečbe pacientov vieme vedecky vyhodnocovať a výsledky následne zavádzať do praxe,“ poznamenal Dudík.
Aktuálne sa pripravuje štúdia, v ktorej chcú vedci skúmať možnosti efektívnejšej podpornej liečby rakoviny prsníka. Chceli by zlepšiť toleranciu liečby a znížiť zbytočnú liekovú záťaž.
„Modernizácia liečebných postupov v onkológii je na Slovensku v plnom prúde. Novinkou je významné začlenenie farmaceutov do inovatívnych procesov v rámci budovania a organizácie multidisciplinárneho tímu okolo pacienta. Tento kompetenčný posun bude mať silný presah na celé farmaceutické prostredie vrátane farmaceutického vzdelávania. Pomôže nám to udržať konkurencieschopnosť v rámci Európy. Lepšou správou od tejto je snáď už iba to, že sa to deje v prospech pacientov na Slovensku,“ povedal dekan farmaceutickej fakulty Ján Klimas.
Výskum na základe analýzy 3750 podaní protinádorovej liečby viedol doktor Boris Dudík z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V októbri tímu vedcov vyšla štúdia v časopise Frontiers in Pharmacology. „Cieľom je zjednodušiť a zjednotiť liečebné postupy na základe aktuálnych vedeckých poznatkov, znížiť zbytočnú liekovú a časovú záťaž pacientov a zároveň zachovať bezpečnosť a účinnosť liečby,“ vysvetlil Dudík.
Vďaka navrhovaným opatreniam by sa čas podávania protinádorovej liečby mohol znížiť o 43 percent, čo predstavuje približne 3850 hodín. Náklady na liečbu by sa znížili o viac ako 20.000 eur. Ušetril by sa aj čas zdravotníckeho personálu potrebný na podanie liečby, a to o 667 hodín práce. Nezanedbateľná by bola aj úspora materiálu, keďže týmito opatreniami by sa znížil zdravotnícky odpad o 332 kilogramov. „Výrazné zlepšenie by mali pocítiť nielen zdravotníci, ale najmä pacienti. Priemerný čas podania ich liečby by sa totiž skrátil až o 48 minút,“ zdôraznil Dudík.
V súčasnosti už viaceré slovenské pracoviská spolupracujú na pravidelnom zjednocovaní a aktualizácii onkologických liečebných schém či optimalizácii podpornej liečby a prevencie nežiaducich účinkov. Pod záštitou Národného onkologického inštitútu výskumníci vytvorili pracovnú skupinu pre klinickú farmáciu v onkológii na Slovensku. „Klinickú prax a akademický výskum je potrebné prepájať, pretože problémy identifikované pri liečbe pacientov vieme vedecky vyhodnocovať a výsledky následne zavádzať do praxe,“ poznamenal Dudík.
Aktuálne sa pripravuje štúdia, v ktorej chcú vedci skúmať možnosti efektívnejšej podpornej liečby rakoviny prsníka. Chceli by zlepšiť toleranciu liečby a znížiť zbytočnú liekovú záťaž.
„Modernizácia liečebných postupov v onkológii je na Slovensku v plnom prúde. Novinkou je významné začlenenie farmaceutov do inovatívnych procesov v rámci budovania a organizácie multidisciplinárneho tímu okolo pacienta. Tento kompetenčný posun bude mať silný presah na celé farmaceutické prostredie vrátane farmaceutického vzdelávania. Pomôže nám to udržať konkurencieschopnosť v rámci Európy. Lepšou správou od tejto je snáď už iba to, že sa to deje v prospech pacientov na Slovensku,“ povedal dekan farmaceutickej fakulty Ján Klimas.