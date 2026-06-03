< sekcia Slovensko
Výskum: Političky na Slovensku čelia rodovo podmienenému násiliu
Ženy v politike najčastejšie čelia útokom súvisiacim s ich vzhľadom, hodnotami, kompetenciami, rodom, vekom či osobným alebo sexuálnym životom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. júna (TASR) - Ženy v politike najčastejšie čelia útokom súvisiacim s ich vzhľadom, hodnotami, kompetenciami, rodom, vekom či osobným alebo sexuálnym životom. Vyplýva to z historicky prvého výskumu o rodovo podmienenom násilí páchanom na političkách na Slovensku. Jeho výsledky v stredu predstavila mimovládna organizácia Možnosť voľby aj za prítomnosti niekoľkých koaličných a opozičných poslankýň Národnej rady (NR) SR. Výsledky výskumu reflektujú ich skúsenosti. Akúkoľvek formu násilia či agresie voči ženám odsúdil aj predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD).
Na výskume sa zúčastnilo 27 z 33 poslankýň NR SR. „Skúsenosť s online násilím má každá jedna poslankyňa. S psychickým násilím je to takmer každá jedna poslankyňa. Rovnako sexuálne obťažovanie zažila viac ako polovica. S fyzickým násilím, pod ktoré spadajú aj vyhrážky zabitím alebo vyhrážky použitím zbrane, má skúsenosť až 37 percent z tej vzorky a s ekonomickým násilím sa stretla takmer každá tretia poslankyňa,“ skonštatovala zástupkyňa organizácie Kristína Gotthardová s tým, že takmer dve tretiny poslankýň čelia útokom denne alebo niekoľkokrát týždenne.
Samotné političky sa na tlačovej konferencii zhodli, že podobné správanie nemá mať miesto v politike ani v spoločnosti.
Podľa autoriek realizovaný výskum potvrdil, že násilie páchané na političkách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský a štrukturálny problém. Nízka účasť žien má tiež za následok „demokraciu s mužskou tvárou“.
„Je neakceptovateľné, aby vulgarizmy, urážky, agresivita boli reakciou na to, že žena vstúpi do verejného života a je politicky aktívna. Keď chceme slušnú spoločnosť, musíme začať slušnosťou aj tu priamo v parlamente, pretože tento problém nemá ani politické tričko, netýka sa koalície ani opozície, ale týka sa úplne nás všetkých,“ podotkol Raši s tým, že ak bude politika nepriateľským prostredím plným útokov na ženy a ich rodiny, ťažko očakávať, že sa v nej budú angažovať.
V súčasnosti realizuje výskum aj organizácia Bez sexizmu. Zameraný je na stav rodovej rovnosti, sexizmus, pracovnú kultúru a skúma tiež pracovné podmienky poslankýň a zamestnankýň NR SR vrátane násilia. Z predbežných zistení okrem iného vyplýva aj to, že poslankyne čelia tiež spochybňovaniu svojej odbornosti.
Na výskume sa zúčastnilo 27 z 33 poslankýň NR SR. „Skúsenosť s online násilím má každá jedna poslankyňa. S psychickým násilím je to takmer každá jedna poslankyňa. Rovnako sexuálne obťažovanie zažila viac ako polovica. S fyzickým násilím, pod ktoré spadajú aj vyhrážky zabitím alebo vyhrážky použitím zbrane, má skúsenosť až 37 percent z tej vzorky a s ekonomickým násilím sa stretla takmer každá tretia poslankyňa,“ skonštatovala zástupkyňa organizácie Kristína Gotthardová s tým, že takmer dve tretiny poslankýň čelia útokom denne alebo niekoľkokrát týždenne.
Samotné političky sa na tlačovej konferencii zhodli, že podobné správanie nemá mať miesto v politike ani v spoločnosti.
Podľa autoriek realizovaný výskum potvrdil, že násilie páchané na političkách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský a štrukturálny problém. Nízka účasť žien má tiež za následok „demokraciu s mužskou tvárou“.
„Je neakceptovateľné, aby vulgarizmy, urážky, agresivita boli reakciou na to, že žena vstúpi do verejného života a je politicky aktívna. Keď chceme slušnú spoločnosť, musíme začať slušnosťou aj tu priamo v parlamente, pretože tento problém nemá ani politické tričko, netýka sa koalície ani opozície, ale týka sa úplne nás všetkých,“ podotkol Raši s tým, že ak bude politika nepriateľským prostredím plným útokov na ženy a ich rodiny, ťažko očakávať, že sa v nej budú angažovať.
V súčasnosti realizuje výskum aj organizácia Bez sexizmu. Zameraný je na stav rodovej rovnosti, sexizmus, pracovnú kultúru a skúma tiež pracovné podmienky poslankýň a zamestnankýň NR SR vrátane násilia. Z predbežných zistení okrem iného vyplýva aj to, že poslankyne čelia tiež spochybňovaniu svojej odbornosti.