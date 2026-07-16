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Výskum slovenských neurochirurgov ovplyvnil klinické odporúčania v USA
Výskum slovenských odborníkov sa stal jedným z dvoch hlavných vedeckých podkladov, na základe ktorých bolo vypracované nové odporúčanie pre chirurgickú liečbu nízkozhubných nádorov mozgu.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Výskum slovenských neurochirurgov prispel k zmene odporúčaní pre liečbu nádorov mozgu v Spojených štátoch amerických (USA). Tím z Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava tak dosiahol významné medzinárodné uznanie. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informuje na sociálnej sieti.
„Ich vedecká práca o využití intraoperačného ultrazvuku pri operáciách mozgových nádorov u pacientov pri vedomí priamo ovplyvnila nové klinické odporúčania (guidelines) americkej Congress of Neurological Surgeons - prestížnej neurochirurgickej organizácie,“ spresnil rezort.
Výskum slovenských odborníkov sa stal jedným z dvoch hlavných vedeckých podkladov, na základe ktorých bolo vypracované nové odporúčanie pre chirurgickú liečbu nízkozhubných nádorov mozgu. Jednou zo zradných vlastností mozgových nádorov, tzv. gliómov, je, že sú čiastočne a niekedy dokonca úplne neviditeľné.
„Intraoperačný ultrazvuk umožňuje počas operácie presnejšie zobraziť nádor, odstrániť ho v čo najväčšom rozsahu a zlepšiť tak prognózu pacientov,“ spresnilo ministerstvo. Nové americké odporúčanie podporuje využívanie tejto metódy pri operáciách nízkostupňových gliómov mozgu.
„Ich vedecká práca o využití intraoperačného ultrazvuku pri operáciách mozgových nádorov u pacientov pri vedomí priamo ovplyvnila nové klinické odporúčania (guidelines) americkej Congress of Neurological Surgeons - prestížnej neurochirurgickej organizácie,“ spresnil rezort.
Výskum slovenských odborníkov sa stal jedným z dvoch hlavných vedeckých podkladov, na základe ktorých bolo vypracované nové odporúčanie pre chirurgickú liečbu nízkozhubných nádorov mozgu. Jednou zo zradných vlastností mozgových nádorov, tzv. gliómov, je, že sú čiastočne a niekedy dokonca úplne neviditeľné.
„Intraoperačný ultrazvuk umožňuje počas operácie presnejšie zobraziť nádor, odstrániť ho v čo najväčšom rozsahu a zlepšiť tak prognózu pacientov,“ spresnilo ministerstvo. Nové americké odporúčanie podporuje využívanie tejto metódy pri operáciách nízkostupňových gliómov mozgu.