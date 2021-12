STU posilňuje spoluprácu s nemeckým výskumným centrom

Bratislava 30. decembra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) prehlbuje spoluprácu s nemeckým výskumným ústavom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). V súčinnosti s jeho dcérskou spoločnosťou HZDR Innovation GmbH, zameranou na transfer technológií, sa podarilo zmodernizovať lineárny urýchľovač na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, čo umožňuje operácie pri zušľachťovaní doštičiek pre výkonovú elektroniku. Informuje o tom STU na svojom webe.



Iónovú implantáciu využívajú firmy z polovodičového priemyslu, keďže pomocou tejto technológie sa dajú cielene zlepšiť vlastnosti materiálu. Proces vysokoenergetickej implantácie iónov podľa STU výrazne zrýchľuje a zefektívňuje súčiastky výkonovej elektroniky, ktoré sa využívajú v dopravnom inžinierstve alebo strojárstve. "Implantáciou iónov HZDR Innovation zdokonaľuje elektronické komponenty, aby sa minimalizovali straty energie pri zapínaní a vypínaní jednotlivých elektronických obvodov i komplexnejších agregátov. To dáva konečným produktom, od vlakov ICE po veterné turbíny, výrazne vyššiu úroveň energetickej účinnosti," vysvetlil Roman Böttger, riaditeľ iónovej technológie v HZDR Innovation.



Dopyt po službách HZDR Innovation je vysoký a spolupráca s pracoviskom v Trnave má podľa generálneho riaditeľa HZDR Innovation Björna Wolfa potenciál zdvojnásobiť predchádzajúce implantačné kapacity. Na využívanie urýchľovača v Trnave má HZDR Innovation zmluvu so STU v Bratislave.



"Spolupráca s HZDR Innovation znamená, že STU a Slovensko má špičkové výskumné pracovisko na svetovej úrovni. Som veľmi rád, že spoločné aktivity akcelerujú a prinesú viacero pozitívnych efektov pre obe strany," zhodnotil rektor STU Oliver Moravčík. V dlhodobom horizonte by podľa Wolfa malo byť v Trnave vysokovýkonné výrobné pracovisko spolupracujúce s HZDR Innovation. Plánuje tiež inštaláciu ďalšieho vysokoenergetického urýchľovača a koncovej stanice na vykonávanie doplnkových nízkoenergetických implantácií.