VÝSKUM: Životná spokojnosť mladých ľudí v SR klesá

Bratislava 4. júla (TASR) - Životná spokojnosť mladých ľudí na Slovensku klesá, pričom dievčatá vykazujú horšie výsledky ako chlapci. U určitej skupiny mladých sa zároveň s pribúdajúcim vekom zvyšuje nedostatok spánku, ktorý negatívne ovplyvňuje pozornosť, učenie aj emočnú reguláciu, pribúdajú prejavy úzkosti a depresie. Ukazuje to predbežná výskumná správa o duševnom zdraví detí a mládeže na Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré správu v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie predstavilo.



„Duševné zdravie detí a bezpečnosť v školách sú našou dlhodobou prioritou, ktorú už dnes pretavujeme do konkrétnych krokov. Aby sme však pomoc deťom vedeli ešte presnejšie zacieliť, potrebujeme komplexné a spoľahlivé dáta. Len vďaka nim môžeme prijímať efektívne rozhodnutia reagujúce na skutočné potreby detí a mladých ľudí,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Správa zároveň upozorňuje, že súčasný stav poznania o duševnom zdraví je roztrieštený. Výskumy sú podľa ministerstva čiastkové, často zamerané iba na vybrané problémy, bez jednotného výskumného rámca a systematického prístupu k získavaniu a prepájaniu dát. „Výrazne chýbajú dáta o zraniteľných skupinách detí - o najmladších deťoch v materských školách, žiakoch so špeciálnymi potrebami, deťoch z marginalizovaných rómskych komunít, žiakoch z Ukrajiny alebo mládeži v kontakte s trestným systémom,“ uviedol rezort.



Publikovanie predbežnej výskumnej správy predstavuje prvý míľnik národného projektu Dáta o duševnom zdraví. Kľúčovou aktivitou projektu bude realizácia reprezentatívneho výskumu, ktorý umožní systematicky a dlhodobo sledovať vývoj duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku v oblasti vzdelávania, kognitívnych schopností, emocionálneho a sociálneho fungovania.



Zber dát sa začne už na jeseň tohto roka a výsledky budú slúžiť ako základ pre tvorbu odporúčaní v oblasti politík, prevencie a intervencie priamo v školách. Výsledky budú zverejnené v komplexnej Správe o obraze duševného zdravia detí, žiakov a študentov, ktorá je jedným z hlavných výstupov projektu. Súčasťou projektu bude aj príprava systému pravidelného zberu dát, ktorý by mal v budúcnosti prebiehať v trojročných intervaloch a poskytovať kvalitné a vedecky overené informácie.



Projekt sa realizuje v rokoch 2024 až 2027 a je spolufinancovaný z fondov EÚ.